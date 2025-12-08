Kopasz Bálintstresszbűnügy

Őrület: szövevényes bűnügybe keveredett és minden pénzét elvesztette a magyar olimpiai bajnok

Minden félretett pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakos, Kopasz Bálint, aki egy házépítés kapcsán keveredett elképesztő bűnügybe. A sportoló most először beszélt erről a nyilvánosságnak. Kopasz Bálint nem akar kifogásokat keresni, de ez az eset rányomta a bélyegét a teljesítményére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 18:02
Kopasz Bálint
Kopasz Bálint a 2021-es tokiói olimpián Fotó: LUIS ACOSTA Forrás: AFP
A 2021-es tokiói olimpia bajnoka könnyűszerkezetes házat szeretett volna építeni, olyat, amelyben ő és a szülei is együtt laktak volna. A rendőrség most is nyomoz ebben az ügyben, kiderült, hogy az a cég, amely a házat építette volna, eltűnt a sportoló pénzével és perelhető vagyona sincsen. Ez az ügy lassan három éve húzódik, és alaposan megkeserítette Kopasz Bálint életét.

Kopasz Bálint
Kopasz Bálint szövevényes bűnügybe keveredett
(Fotó: OLIVIER MORIN / AFP)

Kopasz Bálint: Nem hittem volna, hogy ez megtörténhet

Az olimpiai bajnok 2023 elején kötött szerződést azzal a céggel, amely a házat felépítette volna. 91 millió forintot szánt erre az építkezésre. Kopasz elmondása szerint nagy körültekintéssel választották ki a kivitelezőt.

 A ház átadását 2024 januárjára tűzték ki, de ebből nem lett semmi, mert a kivitelező eltűnt a pénzzel.

Az építkezés leállt, a ház 25 százalékos állapotban maradt ott, ráadásul életveszélyesen. Az épületet vissza kellett bontani, a telek üresen áll. Kopasz minden eddigi összegyűjtött pénzét elvesztette, s jelenleg nem is reménykedik abban, hogy a kára megtérül.

Úgy tervezte, hogy a szüleivel együtt lakik majd, azt mondta, ha ebben a krízishelyzetben nem támogatták volna, biztosan összeomlik. Az ügy okozta stressz így is ott van minden nap az életében. Nem akar kifogásokat keresni, de a párizsi olimpiai szereplés, az ott elért bronzérem is ennek az esetnek az egyik következménye. Azért döntötte el, hogy a nyilvánossághoz fordul, mert nem egyedüli károsult ebben az ügyben.

Az esetről a Nemzeti Sport számolt be.

 

