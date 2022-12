Bécsben az elpazarolt magyar futballisták miatt jajgatnak

Szoboszlai Dominik a legjobb példa arra, hogy egy fiatal magyar tehetség számára a szomszédos Ausztria kiváló ugródeszkát jelent a topligák felé. A valaha volt legértékesebb magyar labdarúgó, az immáron 35 millió euróra becsült Szoboszlai a Salzburg utánpótlásából jutott el a német élcsapat RB Leipzig kezdőjéig, és Marco Rossi szövetségi kapitány meggyőződése szerint Puskás Ferenc óta a legjobb magyar futballista válhat belőle. Hasonló úton indult el Ausztriában Szalai Attila és Kerkez Milos is, csak ők Bécsben próbálkoztak, a Rapid Wien pedig nem volt elég előrelátó velük kapcsolatban.

Elsősorban a bécsi klub által elpazarolt két magyar játékos miatt panaszkodik az osztrák LAOLA1 cikke, amely kiemeli: Szalai Attila és Kerkez Milos együtt ma már annyit érnek, mint a Rapid Wien teljes profi kerete.

Ami igaz, az igaz: a török Fenerbahcéban futballozó Szalai ára 15 millió euró, a holland AZ Alkmaart erősítő Kerkez értéke 7 millió euró a Transfermarkt adatai szerint, együtt tehát 22 milliót kóstálnak. Ez pedig valóban szinte annyi, mint a Rapid teljes keretének az értéke, amely jelenleg 22,65 millió euró.

Szalai Attila a jelenlegi edző kedvence volt

Az említett cikk főleg azt sérelmezi, hogy a Rapid ingyen vált meg a két tehetséges magyartól, akik mostanra nagy hasznot hozhattak volna a klub konyhájára. Mint írják, főleg Szalai távozása okoz nagy szívfájdalmat a bécsi együttes jelenlegi vezetőedzőjének, Zoran Barisicnek. Annak idején ő volt az, aki a magyar védőt a felnőtt keretig segítette, és Szalai nála be is mutatkozott a Rapid színeiben az osztrák élvonalban 2016-ban. Csakhogy Barisicet nem sokkal később kirúgták (idén tért vissza a csapathoz), az utódja pedig nem látott fantáziát Szalaiban, aki egy évvel később ingyen tért haza a Mezőkövesdhez, ahonnan egy ciprusi kitérővel eljutott a török sztárcsapat Fenerbahcéhoz. A még mindig csak 24 éves védő az elmúlt két évben már a magyar válogatott alapembere volt, 31-szer szerepelt a Rossi-csapatban.

Kerkez Milos fel lett függesztve Bécsben

Hasonlóan nagyot hibázott a Rapid Kerkez Milos esetében is, aki 11 évesen került Ausztriába. Igaz, a cikk részben felmenti a klubot, mivel megjegyzi, hogy Kerkeznek több fegyelmi vétsége is volt Bécsben, aminek következményeként 2019-ben felfüggesztették. Kerkez ezután Győrbe került, ahonnét 2021-ben az AC Milan vitte el, de az igazi felnőttkarrierje idén indult be, miután az AZ Alkmaar kétmillió euróért kivásárolta. A 19 éves balhátvéd azóta bejátszotta magát a holland csapat kezdőjébe, egyúttal a magyar válogatottba is, amelyben szeptemberben, a németek ellen Lipcsében aratott győzelemkor nagyszerű játékkal mutatkozott be.

Kerkez Milos a német sztárokat is megtáncoltatta a válogatottban. Fotó: Illyés Tibor

Mind Szalai, mind Kerkez közel áll ahhoz, hogy hamarosan – Szoboszlai példáját követve – megugorja a következő szintet, amivel már a nemzetközi élmezőnybe kerülhetnének. Nagy különbség azonban, hogy míg a Salzburg szépen építgette Szoboszlait, és végül 22 millió euróért adta el Lipcsébe, addig a Rapid eltékozolta a magyar tehetségeit.

Balszerencsés sorsú magyar vitte a legtöbbre

A bécsi együttes egyébként a Salzburg után a második legjobb utánpótlásképző klub Ausztriában, az elmúlt öt évben több mint 20 millió euróért értékesített saját nevelésű labdarúgókat. Szalai és Kerkez mellett a legismertebb magyar – aki az elmúlt években a bécsi csapatnál nevelkedett – Szántó Tamás volt, aki húszévesen berobbant a Rapidban a 2016–2017-es idényben, az UEFA hivatalos honlapja akkor az évad felfedezettjének nevezte őt, ám egy több mint három évig elhúzódó sérülés miatt tavaly mindössze 25 évesen bejelentette a visszavonulását a lapunknak adott exkluzív interjúban.