Szoboszlai jó ha tudja, van egy világklasszis csapattársa

Dalic és csapata természetesen nem állna meg a trófea felé vezető úton, a mai, Japán elleni meccs előtt Josko Gvardiol is megosztotta a gondolatait a nyilvánossággal. Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársát Dalic kiemelkedő képességű játékosnak nevezte, a kapitány szerint a húszéves labdarúgó már most a világ egyik legjobb védője. – Gvardiol már most topkategóriát képvisel, pedig még mindig csak húszéves. A másik véglet Luka Modric, 36 éves, de biztos vagyok benne, hogy nem az idei lesz az utolsó nagy nemzetközi tornéja a horvát válogatottal. Ami pedig Japánt illeti: tudjuk, hogy a labdabirtoklásban a mezőny végén kullognak, de hihetetlenül gyorsan váltanak át védekezésből támadásba, ezt előbb Németország, majd Spanyolország ellen is megmutatták. Talán a spanyolok és a németek túlságosan is biztonságban érezték magukat. Nem szabad egy pillanatra sem lazítani. Labdavesztés után azonnal meg kell keresnünk a labdabirtoklás lehetőségét vagy szabálytalanságot kell elkövetnünk. Így kell játszanunk. Remélem, nem jut el a meccsünk a hosszabbításig vagy a tizenegyesrúgásokig – mondta Dalic.

Gvardiol szerint ha mégis eljutna a párharc a tizenegyesrúgásokig, akkor ő is odaállna a letett labda mögé. – Inkább az idősebbekre bíznám a feladatot, de végül is miért ne rúghatnám akár én is?

– vetette fel a lipcsei védő.

Mindeközben a japán válogatott egyik legtapasztaltabb tagja, Juto Nagatomo, az Inter korábbi védője elmesélt egy érdekes történetet, ami egyben azt is jelzi, hogy a Kék Szamurájoknak becézett ázsiai válogatott viselkedése hogyan változik a mai meccs előtt. – Van egy olasz szó, a coraggio, ami bátorságot jelent. Az első, Németország elleni meccs előtt kezet fogtam az összes játékostársammal, és együtt coraggiót kiáltottunk. Ez a bizonyos coraggio megnyilvánult a játékunkban. Egységesek vagyunk, ez Japán erőssége. Szerintem mi vagyunk a leginkább egységes csapat ezen a világbajnokságon. A csoportkörben az első helyen végeztük. Most nagyon magabiztosak vagyunk. Már nem kell többé coraggiót kiabálnunk – idézte a Guardian a tapasztalt labdarúgót.

A Horvátország–Japán nyolcaddöntő mérkőzést ma délután négy órakor játsszák, a párharc győztese az este nyolckor kezdődő Brazília–Dél Korea találkozó továbbjutója ellen folytathatja a legjobb nyolc között.

Borítókép: Gvardiol, a világ egyik legjobb védője (Fotó: AFP)