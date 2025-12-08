labdarúgó-világbajnokságNorvégiaalkohol

Dührohamot kapnak a drukkerek, ha nem ihatnak éjszaka a labdarúgó-világbajnokság idején

Nem fogják kitalálni, mi a legnagyobb bajuk a norvég labdarúgó-válogatott szurkolóinak. Az, hogy a 2026-os világbajnokságon Haalandék első két csoportmeccse alatt nem lehet piát vásárolni Norvégiában. E hallatlan skandallum miatt egész Norvégia megmozdult, s ez az az ügy, amelyben a kocsi elé kötött lovak mind azonos irányba húznak.

Lantos Gábor
2025. 12. 08. 17:07
Norvég drukkerek az 1998-as franciaországi világbajnokságon
Norvég drukkerek az 1998-as franciaországi világbajnokságon Fotó: CHRISTOPHE SIMON Forrás: AFP
Kemény csoportba került a norvég labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon. A selejtezőket fölényesen megnyerő, az olaszokat pótselejtezőre küldő norvég csapat Franciaországgal, Szenegállal és egy, a pótselejtezőből érkező válogatottal (ez lehet Irak, Bolívia vagy Suriname) került egy csoportba. A franciák és a norvégok összecsapása ennek a vb-szakasznak az egyik legkiemelkedőbb meccse lehet, mégsem ez most a központi téma az északi országban. Norvégia egészen más okok miatt izgatott.

Norvégia
Norvégia vb-lázban ég, a drukkerek éjszaka is inni akarnak
(Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto)

Norvégia inni akar, de nem lehet

A norvégok akkor is szeretnek inni, ha nincs éppen focimeccs, de egy labdarúgó-világbajnokság – ráadásul norvég részvétellel – nem képzelhető el tejjel vagy limonádéval. A gond csak az, hogy az északi országban az alkoholok árusítása szigorú feltételekhez kötött. 

A főszabály az, hogy hajnali 3-kor és 4 órakor semmiféleképp nem lehet alkoholt árulni.

Mi ezzel a gond? Nézzünk csak rá a világbajnokság menetrendjére.

  • 2026. június 17. szerda. 00.00: Norvégia–Irak/Bolívia/Suriname
  • 2026. június 23. kedd: 02.00: Norvégia–Szenegál

Magyarul: az első meccsnek hajnali 2 órakor, a másodiknak hajnali 4 órakor lesz vége. 

Márpedig a drukker mit szeretne csinálni a meccsek alatt és után? Inni. Örömében, bánatában, édesmindegy.

Vásárolni is szeretne ehhez megfelelő mennyiségű itókát. Csakhogy a jelenlegi törvények erre nem adnak lehetőséget.

Éppen ezért a sorsolás után egyfajta népi kezdeményezés indul, hogy a labdarúgó-világbajnokság idejére tegyenek kivételt. Másképp minden romba dől. Az akciót a helyi liberális párt karolta fel. Nem csak azzal van baj, hogy az alkoholt árusító boltok zárva vannak, hanem a szabályok szerint a kocsmák sem nyithatnak ki.

Lehet-e nemet mondani az éjszakai piaárusításra?

A norvég drukkerek úgy vélik, nincs az az ostoba politikus, aki nemet mondana erre a kérésre. 

Képzeljük csak el, hogy a norvégok a második csoportmeccs lejátszása után bejutnak a legjobb 32 közé. Erre inni kell, az istenfáját!

Ki az, aki meg akarja mindezt akadályozni? Eláshatja magát, annyi bizonyos. Éppen ezért máris írásbeli beadványt szerkesztettek, a címzett a norvég egészségügyi miniszter. Első körben az ő kezében van több tízezer szurkoló sorsa. Az első válasz amolyan politikusi nesze semmi fogd meg jól felelet volt. Még nem döntötték el mi legyen, de készek megvizsgálni a helyzetet.

A városi önkormányzatok nagy hatással lehetnek az ügy megoldására, hiszen széles körű autonómiával rendelkeznek. Trondheimben máris téma volt mindez. Az ősi főváros helyi politikusai úgy látják, engedni kell ebben a kérdésben. Ott úgy látják, hogy kevés norvég szurkoló engedheti meg magának azt, hogy elutazzon az Egyesült Államokba. Márpedig, ha valaki itallal akar ünnepelni, akkor azt meg kell engedni. Éppen ezért a városban a jelenlegi érvényes, hajnali 2 óráig tartó kocsma-nyitvatartási időket készek megváltoztatni.

Az északi országban hangsúlyozzák: meglepte őket, hogy két csoportmeccset és az éjszakai órákban kezd majd az Erling Haaland vezette csapat.

Emlékeztettek arra, hogy ez a beosztás semmiképp nem szurkolóbarát. Az is nagy kérdés, mi lesz azokkal a helyszínekkel, ahol szabadtéri szurkolói klubokat akarnak létrehozni. Ezeken a helyeken a jelenlegi szabályozások értelmében végképp tilos az éjszakai alkoholárusítás. Oslóban most azon dolgoznak, hogy a vb norvég meccsei alatt felmentést kapjanak a szigorú regula betartása alól. A másik probléma, hogy a szurkolói zóna közelében lakók máris tiltakozni kezdtek. Már azok, akiket hidegen hagy a foci-vb. Miért az ellenkezés? Mert ők aludni szeretnének és nem a piás drukkerek dajdajozását hallgatni.

Stavanger igen, Bergen nem, Oslo talán

Stavangerben, ebben a délnyugat-norvég kikötővárosban is téma volt mindez. Ebben a városban játszik a Viking csapata, amely idén bajnokságot nyert. A nagy és váratlan siker örömére jól fogyott az aranysör, de nem az éjszaka. A város vezetői egyelőre nem éreznek óhatatlan vágyat, hogy jövő júniusban meghosszabbítsák a nyitvatartási időt. Stavangerben (és Oslóban is) hajnali 3 óráig lehet felszolgálni alkoholt, 

de a hajnali 3 órás zárás nem lehetséges, ha a nemzet csapata akkor épp a szünetben hallgatja az edzői intelmeket a New York-i öltözőben.

Hogy a helyzet még tovább nehezedjen, a norvégok második összecsapásának napja, június 23. munkaszüneti nap is lesz, mert ezen a napon (és az ország egyes részein június 24-én ünneplik a nyárközepi éjszakát. Neve is van a gyereknek: jonsok. Anita North, Oslo városának tanácsosa szerint azonban nem kell hasra esni, hogy ekkor épp a norvég nemzeti csapat Szenegál ellen viaskodik a vb-n. North szerint nagyon jó móka, hogy a norvég srácok a világ másik felén viaskodnak, de ettől még lehetnek olyanok is, akik békességre és alvásra vágynak. Arról nem is beszélve, hogy az ország legészakibb részén június közepén nem megy le a nap, azaz 24 órán keresztül világos lesz. Márpedig ebben a helyzetben is sokan szeretnének inni egyet a norvég labdarúgó-válogatott remélt nagy sikerére.

1994-ben minden más volt

Sokan emlékeztetnek arra, hogy az 1994-es labdarúgó-világbajnokságon nem kellett hasonló gondokkal megküzdeni. A norvég csapat az első két meccsét Mexikó és Olaszország ellen 22.00-kor játszotta, a harmadik mérkőzést pedig 18.30-kor kezdték Mexikó ellen. A jövő évi vb időbeosztása azonban teljesen más lesz, s már nem veszi figyelembe az európai szurkolók óhajait.

 

