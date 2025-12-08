Dührohamot kapnak a drukkerek, ha nem ihatnak éjszaka a labdarúgó-világbajnokság idején

Kemény csoportba került a norvég labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokságon. A selejtezőket fölényesen megnyerő, az olaszokat pótselejtezőre küldő norvég csapat Franciaországgal, Szenegállal és egy, a pótselejtezőből érkező válogatottal (ez lehet Irak, Bolívia vagy Suriname) került egy csoportba. A franciák és a norvégok összecsapása ennek a vb-szakasznak az egyik legkiemelkedőbb meccse lehet, mégsem ez most a központi téma az északi országban. Norvégia egészen más okok miatt izgatott.

Norvégia vb-lázban ég, a drukkerek éjszaka is inni akarnak

(Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto)

Norvégia inni akar, de nem lehet

A norvégok akkor is szeretnek inni, ha nincs éppen focimeccs, de egy labdarúgó-világbajnokság – ráadásul norvég részvétellel – nem képzelhető el tejjel vagy limonádéval. A gond csak az, hogy az északi országban az alkoholok árusítása szigorú feltételekhez kötött.

A főszabály az, hogy hajnali 3-kor és 4 órakor semmiféleképp nem lehet alkoholt árulni.

Mi ezzel a gond? Nézzünk csak rá a világbajnokság menetrendjére.

2026. június 17. szerda. 00.00: Norvégia–Irak/Bolívia/Suriname

2026. június 23. kedd: 02.00: Norvégia–Szenegál

Magyarul: az első meccsnek hajnali 2 órakor, a másodiknak hajnali 4 órakor lesz vége.

Márpedig a drukker mit szeretne csinálni a meccsek alatt és után? Inni. Örömében, bánatában, édesmindegy.

Vásárolni is szeretne ehhez megfelelő mennyiségű itókát. Csakhogy a jelenlegi törvények erre nem adnak lehetőséget.

Éppen ezért a sorsolás után egyfajta népi kezdeményezés indul, hogy a labdarúgó-világbajnokság idejére tegyenek kivételt. Másképp minden romba dől. Az akciót a helyi liberális párt karolta fel. Nem csak azzal van baj, hogy az alkoholt árusító boltok zárva vannak, hanem a szabályok szerint a kocsmák sem nyithatnak ki.

Lehet-e nemet mondani az éjszakai piaárusításra?

A norvég drukkerek úgy vélik, nincs az az ostoba politikus, aki nemet mondana erre a kérésre.

Képzeljük csak el, hogy a norvégok a második csoportmeccs lejátszása után bejutnak a legjobb 32 közé. Erre inni kell, az istenfáját!

Ki az, aki meg akarja mindezt akadályozni? Eláshatja magát, annyi bizonyos. Éppen ezért máris írásbeli beadványt szerkesztettek, a címzett a norvég egészségügyi miniszter. Első körben az ő kezében van több tízezer szurkoló sorsa. Az első válasz amolyan politikusi nesze semmi fogd meg jól felelet volt. Még nem döntötték el mi legyen, de készek megvizsgálni a helyzetet.