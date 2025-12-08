David Byrne 17 év után újra Budapesten

David Byrne 2023-ban zárta le az American Utopia diadalmas korszakát, miután az azonos nevet viselő album és turné előbb egy elismert Broadway-előadásban, majd egy, Spike Lee által rendezett HBO-filmben öltött testet. A projekt lezárása után ismét elkezdte rögzíteni az eszébe jutó akkordokat és dallamokat. Ezek a nagyon kezdetleges dalok kezdtek idővel formát ölteni akusztikus gitáron, programozott loopra vagy ütemre énekelve. És mivel a világ – és az éppen futó American Utopia Broadway-szériája – szünetre kényszerült, Byrne is az emberiség nagy részéhez hasonlóan feltette magának a kérdést: „Szeretem, amit csinálok? Miért írok dalokat, miért végzem ezt a munkát, vagy bármi mást? Van ennek egyáltalán értelme?”

David Byrne június 18-án ad koncertet Budapesten (Forrás: Live Nation)

David Byrne újra Budapesten

Byrne ezekre a súlyos kérdésekre tett kísérletei hallhatók a Who Is The Sky? című albumon, amely az első közös munkája a Grammy-díjas producerrel, Kid Harpoonnal (Tom Hull – Harry Styles, Miley Cyrus) és a New York-i Ghost Train Orchestra kamarazenekarral. A lemezen vendégként közreműködik Hayley Williams (Paramore), régi alkotótárs St. Vincent („csak egy sarokra lakik a stúdiótól” – mondja Byrne) és a The Smile dobosa, Tom Skinner is.

Az album az American Utopia és az azt kísérő turné optimista témáira épít, és még konkrétabban kapcsolódik a Grammy-díjas Broadway-előadás és a belőle készült film üzeneteihez. Byrne ezzel a munkával tovább folytatja az egész életén át tartó kutatását az emberi kapcsolódás és a társadalmi egység lehetőségei iránt – mindezt a világ kaotikus díszletével szemben. A Who Is The Sky? különösen filmszerű, humoros és örömteli, de sok tanulságot is rejt: hogy a szerelem megmagyarázhatatlan, hogy a megvilágosodás mást jelent minden embernek, és hogy mindig jó ötlet hidratálni – akár bababőrrel ébredünk másnap, akár nem. A dalok legfontosabb jellemzője mégis az, hogy

Byrne továbbra is mesterien egyensúlyoz az avantgárd és a könnyen befogadható pop határán.

Byrne-t a Ghost Train Orchestra bevonására a zenekar 2023-as tribute albuma inspirálta, amelyet a vak New York-i zeneszerző és utcai költő, Moondog előtt tisztelegve készítettek. Még abban az évben csatlakozott is hozzájuk a színpadon egy brooklyni fellépés alkalmával. A 15 tagú Ghost Train sokszínű hangszerelése – amelyben a dob, ütőhangszerek, gitár és basszus mellett húrosok, fafúvósok és rézfúvósok is szerepelnek – felkeltette Byrne érdeklődését: „mi lenne, ha ezek az új dalaim így szólnának?” Megkérdezte, lenne-e kedvük a Who Is The Sky? felvételének zenekaraként közreműködni – ők pedig gyorsan igent mondtak.