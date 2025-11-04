Nem semmi: Grammy-díjra nevezték a Győr Symphonic Band felvételét

A Győr Symphonic Band Peter Cigleris brit klarinétművésszel közösen készített felvételét az angliai SOMM Recordings kiadó nevezte klasszikus hangszeres szólista kategóriában a Grammy-díjra – írja a portál.

Szabó Ferenc, a Győr Symphonic Band karmestere. Fotó: Széchenyi István Egyetem/Adorján András

A Győr Symphonic Band a Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt hallgatóiból, valamint a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium növendékeiből álló együttes, a hazai fúvószenei élet meghatározó szereplője. A zenekar rendszeresen koncertezik nemzetközi fesztiválokon, és korábban is ért el jelentős sikereket, első lemezük például 2016-ban a Tuba és Eufónium Világszövetség lemezlistáján az első helyen végzett.

„Végtelen öröm és büszkeség számunkra, hogy a felvételünket nemcsak a világhírű Gramophone magazin méltatta, hanem a kiadónk ajánlásával bekerült a Grammy-díj nevezési listájára is. A következő fázisban a szakmai szavazatok döntenek, és bár ilyenkor a nemzetközi figyelemért is meg kell küzdeni, már az is rendkívüli eredmény, hogy a felvétel idáig eljutott. Az egyetem hallgatói és oktatói számára pedig nagy ajándék, hogy ilyen rangos projektben vehettek részt” – idézi a portál Szabó Ferencet, a zenekar Hidas Frigyes-díjas karmesterét, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának művésztanárát.