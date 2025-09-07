Hatalmas nemzetközi sikert ért el a magyar zenekar, Grammy-díjra is felterjesztik a csapatot

Rendkívüli

Ismét felkerült egy magyar zenekar a legrangosabb világzenei listára. A Söndörgő XXX című, legfrissebb anyaga a World Music Charts Europe (WMCE) szeptemberi kiadásán a 7. helyen nyitott.

2025. 09. 07.
Söndörgő Forrás: Facebook
A Söndörgő harminc éve egyedülállóan ötvözi a délszláv népzenei hagyományt és a kortárs zene friss energiáit. Jubileumi albumukon – eddigi útjukat tükrözve – új dalok, különleges koncertfelvételek és régi szerzemények újragondolt változatai kaptak helyet.

Söndörgő
Jelenleg Japánban turnézik a Söndörgő. Forrás: Facebook


A szeptemberi WMCE-listát a mali Hawa és Kasse Mady Diabaté Toumaro című albuma vezeti, a második helyre a libanoni Tania Saleh Fragile című anyaga, a harmadikra pedig a skót Brighde Chaimbeul Sunwise című lemeze került. A Söndörgő XXX című lemeze pénteken jelent meg a GroundUp Music gondozásában. Az amerikai kiadó az albumot és annak nyitódalát, a From Hungaryt egyaránt Grammy-díjra terjeszti fel. A zenekar jelenleg Japánban koncertezik, amit egy európai turné követ, amelynek záróállomása december 28-án a Müpában lesz.

A három Eredics fivért és egy unokatestvérüket felvonultató Söndörgő zenéje a Vujicsics együttes örökségét viszi tovább, miközben egyedi stílust alakított ki. A Söndörgő zenéje délszláv hagyományokra épít, azonban folyamatosan keresik a jelenben is érvényes és érdekes irányokat és zenei utakat. Elsődleges hangszerük a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemei a fúvósok és a harmonika is.
 

Az XXX-en fennállásunk három évtizedének zenéjét foglaljuk össze. Nemcsak régi kedvenceinket válogattuk össze, az album négy új stúdiófelvételt is tartalmaz

– olvasható a zenekar közleményében.

A tüzes szerb kólótáncokat annak idején a legendás cigányzenész, Kovács Antal Tonci tamburaegyüttesének felvételeiből tanulták meg; a Tonci című felvételt 2024-ben rögzítették az Eiffel Műhelyházban. A lemezre felkerült egy Balkán-szerte ismert dal, a Zajdi, Zajdi korábbi koncertfelvétele Tompos Kátya előadásában, az ő emléke előtt tisztelegve. Néhány számot újra rögzítettek, köztük a Voje Sasa koncertváltozata, valamint a Majka Kceru új verziója is hallható az albumon.

A Söndörgő eddig tíz nagylemezt adott ki. A 2014-ben megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks vezette a World Music Charts Europe-ot, éves összesítésben pedig a 3. legjobb lemez lett és két angol világzenei magazin, a Songlines és az fRoots is az év albumának választotta. A Gyezz című anyag 2024 szeptemberében ismét a WMCE első helyére került, ilyen magasságban 2014-től kezdve magyar előadók közül csak a Söndörgő állt.

A zenekar az évek során a legrangosabb külföldi koncerttermekben játszott, állandó meghívottja rock-, pop- és világzenei fesztiváloknak és kluboknak, zenélt például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon és a World Music Expón (Womex).

A szentendrei zenekar (Eredics Áron – tambura, darbuka, ének; Eredics Benjámin – tambura, darbuka, ének; Eredics Dávid – tambura, kaval, szaxofon, klarinét, ének; Eredics Salamon – tambura, harmonika, furulya, hulusi; Dénes Ábel – nagybőgő) tagjai valamennyien a Zeneakadémián végeztek, tanítanak is ott.

 

