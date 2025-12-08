Magyarország kormánya három lépésben biztosította az ország energiaellátását

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be az isztambuli tárgyalás után. Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy három lépésben sikerült biztosítani a megfizethető energiaellátást.
Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció – emelte ki a miniszterelnök bejegyzésében. Orbán Viktor szerint ezután Moszkvában sikerült letárgyalni, hogy továbbra is legyen gáz, amit olcsón be tud az ország szerezni.
Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra
– fogalmazott a miniszterelnök.
