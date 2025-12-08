Magyar Péter sietve letiltotta a már kiválasztott jelöltjeit is a vitáról

Továbbra is látványosan erőltetett módszerekkel igyekszik rejtve tartani jelöltjeit Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy újabb izzadságszagú posztban magyarázza, hogy miért nem szólalhatnak meg emberei. Persze a baloldali pártvezér magyarázata senkit nem lep meg, ismét a Fideszre mutogat. Emellett az is egyértelműen kiolvasható a Tisza-vezér bejegyzéséből, hogy a magyar emberek érdeke elé helyezi személyes vágyait, ugyanis addig a választók addig nem hallgathatnak vitát a jelöltek között, amíg Magyar Péter önkényes kérései nem teljesülnek.

Fotó: Máté Krisztián

Magyar Péter magyarázkodó posztja azután született, hogy Menczer Tamás bejelentette: elfogadja Gulyás Márton meghívását és szívesen kiáll vitázni a Partizánban a tiszás ellenfelével, Bujdosó Andrea, fővárosi képviselővel. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója semmilyen feltételt nem szabott a vitával kapcsolatban, egy nap gondolkodási időt kért, mielőtt elfogadta a balos Partizán meghívását. Gulyás Mártonék valószínűleg már Bujdosót is megkeresték, nem véletlenül posztolt gyorsan Magyar Pétert.

Vajon mitől fél a Tisza-vezér?

Magyar Péter félelme amiatt, hogy megszólalnak a jelöltje, nem alaptalan, hiszen emberei már többször elszólták magukat.Talán az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor Tarr Zolán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Sőt továbbment és kijelentette:

előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána azt csinálnak, amit akarnak.

Tarr Zoltán esete tökéletesen rávilágít arra, hogy miért rejtegeti Magyar Péter a jelöltjeit. A Tisza bármi áron választást akar nyerni, és erre úgy látják a legnagyobb esélyt, ha a potenciális szavazóik nem ismerik meg a jelölteket. A választásokhoz közeledve azonban egyre kínosabb lesz Magyar Péterék számára, hogy a Tisza jelöltjei sem vitákat, sem más nyilvános szerepléseket nem vállalnak.

A nyilvános szereplés hiányát még a legelkötelezettebb Tisza-támogatóknak is meg kell magyarázni, amivel Magyar Péter meg is próbálkozott, azonban most sem sikerült valódi magyarázatot adni, csupán egy gyenge, izzadságszagú magyarázkodást sikerült a baloldali pártvezérnek kiadnia magából. A Tisza elnöke ugyan azt állítja, hogy „a Tisza 106 országgyűlési képviselőjelöltje örömmel vitázik élő műsorban a Fidesz jelöltjeivel”, a vitát azonban mégis három olyan feltételhez kötötte, amelyek ezt lehetetlenné teszik.