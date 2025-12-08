Magyar PéterTisza Pártvita

Magyar Péter sietve letiltotta a már kiválasztott jelöltjeit is a vitáról

Továbbra is csak saját magát engedi szerepelni a Tisza Párt elnöke.

Erős Hunor
2025. 12. 08. 17:26
Fotó: Havran Zoltán
Továbbra is látványosan erőltetett módszerekkel igyekszik rejtve tartani jelöltjeit Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy újabb izzadságszagú posztban magyarázza, hogy miért nem szólalhatnak meg emberei. Persze a baloldali pártvezér magyarázata senkit nem lep meg, ismét a Fideszre mutogat. Emellett az is egyértelműen kiolvasható a Tisza-vezér bejegyzéséből, hogy a magyar emberek érdeke elé helyezi személyes vágyait, ugyanis addig a választók addig nem hallgathatnak vitát a jelöltek között, amíg Magyar Péter önkényes kérései nem teljesülnek.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Magyar Péter magyarázkodó posztja azután született, hogy Menczer Tamás bejelentette: elfogadja Gulyás Márton meghívását és szívesen kiáll vitázni a Partizánban a tiszás ellenfelével, Bujdosó Andrea, fővárosi képviselővel. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója semmilyen feltételt nem szabott a vitával kapcsolatban, egy nap gondolkodási időt kért, mielőtt elfogadta a balos Partizán meghívását. Gulyás Mártonék valószínűleg már Bujdosót is megkeresték, nem véletlenül posztolt gyorsan Magyar Pétert. 

Vajon mitől fél a Tisza-vezér? 

Magyar Péter félelme amiatt, hogy megszólalnak a jelöltje, nem alaptalan, hiszen emberei már többször elszólták magukat.Talán az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor Tarr Zolán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Sőt továbbment és kijelentette: 

előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán esete tökéletesen rávilágít arra, hogy miért rejtegeti Magyar Péter a jelöltjeit. A Tisza bármi áron választást akar nyerni, és erre úgy látják a legnagyobb esélyt, ha a potenciális szavazóik nem ismerik meg a jelölteket. A választásokhoz közeledve azonban egyre kínosabb lesz Magyar Péterék számára, hogy a Tisza jelöltjei sem vitákat, sem más nyilvános szerepléseket nem vállalnak.

A nyilvános szereplés hiányát még a legelkötelezettebb Tisza-támogatóknak is meg kell magyarázni, amivel Magyar Péter meg is próbálkozott, azonban most sem sikerült valódi magyarázatot adni, csupán egy gyenge, izzadságszagú magyarázkodást sikerült a baloldali pártvezérnek kiadnia magából. A Tisza elnöke ugyan azt állítja, hogy „a Tisza 106 országgyűlési képviselőjelöltje örömmel vitázik élő műsorban a Fidesz jelöltjeivel”, a vitát azonban mégis három olyan feltételhez kötötte, amelyek ezt lehetetlenné teszik.

A bennfentes kereskedelemmel vádolt Magyar Péter élből „maffiakormányról” beszél, és első feltétele, hogy a Fidesz nevezze meg a 106 jelöltjét. Bár a kormánypárt hivatalosan valóban nem jelentette be a jelöltjeit, feltételezhető, hogy egy-két esetet leszámítva idén sem térnek el attól a gyakorlattól, hogy a választókerületek elnökeit indítják. Sőt már olyan választókerületek is vannak amelyekben a jelöltek személye szinte biztos. 

Így a Tisza-vezér feltétele elég súlytalan és szinte másra nem is alkalmas, csak hogy plusz egy feltétele legyen a listán.

A második követelése pedig senkinek nem lehet meglepetés, ugyanis ezzel Magyar Péter egy régi nagy álmát akarja teljesíteni, azt, hogy vitatkozhasson Orbán Viktorral. Emlékezetes hogy Magyar Péter korábban még azért küzdött, hogy az első sorból tapsolhasson Orbán Viktornak a fideszes rendezvényeken. A Tisza Párt elnöke most ismét azt követeli, hogy a miniszterelnök álljon ki vele vitázni. Emellett gyávasággal vádolja a miniszterelnököt, ami különösen megmosolyogtató lehet egy olyan ember szájából, aki kizárólag a számára baráti médiának hajlandó bármit is mondani, az eseményein pedig az önkéntesek gyűrűjében igyekszik távol maradni az újságíróktól, nehogy egy számára kínos kérdést fel tudjanak tenni neki. 

Amíg Magyar Péter kínosan ügyel arra, hogy csak számára kellemes kérdéseket kapjon a házi médiáitól, addig Orbán Viktor több ellenzéki műsorban is szerepel, és nem riad vissza semmilyen kérdéstől. 

Magyar Péter harmadik követelése pedig nem más, mint egy újabb kísérlet a Fidesz bemocskolására. De ahogy eddig, ezúttal is erőtlen a próbálkozás, hiszen akármennyire is próbálják a baloldalon ráhúzni a kormánypártra, hogy a vezetésük alatt nincsenek biztonságban a gyermekek, azt mindig elfelejtik, hogy a statisztikák mást mutatnak. A baloldali pártvezér azt követeli, hogy „a Fidesz jelöltjei vállalják, hogy támogatják az utóbbi húsz évben a gyermekvédelemben nevelkedő szerencsétlen sorsú gyermekek ellen elkövetett lelki és fizikai abúzusok nyilvános kivizsgálását”. Ez a követelés azonban csupán arról a hátsó szándékról szól, hogy a kormánypárti politikusokat ismét egy lapon tudja emlegetni a gyermekek bántalmazásával. 

Vita tehát továbbra sem lesz, Magyar Péter hiába választotta ki a jelöltjeit, továbbra is szájzárban tartja őket. 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

