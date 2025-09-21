Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter

Gondoltam, elmegyek a Puskás-arénába, a DPK-gyűlésre de hát ugye ember tervez… Dolgoznom kellett, legyen ennyi elég. Szóval érdeklődéssel figyeltem a közvetítéseket, egyszerre többet is, nehogy lemaradjak a legérdekesebb jelenetről, amikor Magyar Péter az első sorból állva tapsolja meg Orbán Viktort és magánkívül éljenzi őt.

Magyar Péter tapsol Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Magyar Péter, a dühös kamasz

…és ezt nem érti meg senki, hogy ő csak egy dühös kamasz, egy narcisztikus kisfiú, aki az első sorból a terem közepére esett vissza. Nem hiszi, hogy áruló lenne, mert ő csak meg akarja mutatni Orbán Viktornak, hogy ő igenis értékes ember. Őt nem érdeklik az emberek, sem a gondjaik. Magyar Péter rosszul van attól a gondolattól, hogy agyhalottakkal és büdös szájú parasztokkal kell találkoznia ahhoz, hogy észrevétesse magát Orbán Viktorral.

Szóval azt gondoltam, hogy álnéven belopódzik, hogy az első sorból figyelje Orbán Viktor elsöprő erejű beszédét. De nem jött be az álnév, így kénytelen volt beérni ő is azzal, hogy egy élő YouTube-közvetítésben nézze meg Magyarország miniszterelnökének beszédét. Pétert nem érdekelte, hogy mit mond róla Kocsis Máté, hiszen tudja ő, hogy mit akar. Nem érdekli őt a hatalom, nem érdekli az egész politika… Ő mondta, szóval higgyük el. Péter be akarja bizonyítani Orbán Viktornak, hogy ő is ember. De közben elárul mindenkit és mindent, amiben hitt vagy legalábbis azt állította, hogy hisz. Péter az árulástól sem riadt vissza, gondolván, majd egyszer megbocsátja neki a tábor ezt is, de a célja észrevétetni magát, és ez mindent visz.

Szomorúan láttam, hogy nem engedték be álruhában, álnéven sem, nem volt ott az első sorban, ahogy szokott, hogy vastapssal éltesse Orbán Viktort.

De ha azt gondoljuk, hogy ez elmaradt, mármint a vastaps, akkor tévedünk. Magyar Péter magányosan, alkoholt vedelve, állva tapsolta meg a YouTube képernyője előtt Orbán Viktort. Szombaton megint azzal szembesült, hogy ő sosem lesz olyan ember, mint Orbán Viktor, sosem lesz vezető karakter, mert ő még így, kiöregedve a kamaszkorból is, csak egy lusta, narcisztikus kisfiú. Péter, ki hiszi el neked, hogy te egymagad bármire képes vagy? Mert te egymagad vagy, egyedül vagy, mint az egy szál „napraforgó”. Hiába tapsolsz Orbán Viktornak, egyedül teszed ezt egy zárt szobában, mert a volt közösséged megvet, a jelenlegi „csapatod” meg sosem szeretett, csak kihasználják a narcisztikus kisfiús sértettségedet.