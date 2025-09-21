Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Poszt-trauma

Állva tapsolta meg Orbán Viktort Magyar Péter

Magányosan, egyedül, mint a kivert kutya, de állva tapsolta meg Magyarország miniszterelnökét, ahogy szokta. Magyar Péter nem jutott be a DPK-gyűlésre.

Tóth Tamás Antal avatarja
Tóth Tamás Antal
Magyar Péternárcisztikusagyhalott 2025. 09. 21. 20:43
Fotó: ATTILA KISBENEDEK

Gondoltam, elmegyek a Puskás-arénába, a DPK-gyűlésre de hát ugye ember tervez… Dolgoznom kellett, legyen ennyi elég. Szóval érdeklődéssel figyeltem a közvetítéseket, egyszerre többet is, nehogy lemaradjak a legérdekesebb jelenetről, amikor Magyar Péter az első sorból állva tapsolja meg Orbán Viktort és magánkívül éljenzi őt. 

Magyar Péter tapsol
Magyar Péter tapsol Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Magyar Péter, a dühös kamasz

…és ezt nem érti meg senki, hogy ő csak egy dühös kamasz, egy narcisztikus kisfiú, aki az első sorból a terem közepére esett vissza. Nem hiszi, hogy áruló lenne, mert ő csak meg akarja mutatni Orbán Viktornak, hogy ő igenis értékes ember. Őt nem érdeklik az emberek, sem a gondjaik. Magyar Péter rosszul van attól a gondolattól, hogy agyhalottakkal és büdös szájú parasztokkal kell találkoznia ahhoz, hogy észrevétesse magát Orbán Viktorral.

Szóval azt gondoltam, hogy álnéven belopódzik, hogy az első sorból figyelje Orbán Viktor elsöprő erejű beszédét. De nem jött be az álnév, így kénytelen volt beérni ő is azzal, hogy egy élő YouTube-közvetítésben nézze meg Magyarország miniszterelnökének beszédét. Pétert nem érdekelte, hogy mit mond róla Kocsis Máté, hiszen tudja ő, hogy mit akar. Nem érdekli őt a hatalom, nem érdekli az egész politika… Ő mondta, szóval higgyük el. Péter be akarja bizonyítani Orbán Viktornak, hogy ő is ember. De közben elárul mindenkit és mindent, amiben hitt vagy legalábbis azt állította, hogy hisz. Péter az árulástól sem riadt vissza, gondolván, majd egyszer megbocsátja neki a tábor ezt is, de a célja észrevétetni magát, és ez mindent visz.

Szomorúan láttam, hogy nem engedték be álruhában, álnéven sem, nem volt ott az első sorban, ahogy szokott, hogy vastapssal éltesse Orbán Viktort. 

De ha azt gondoljuk, hogy ez elmaradt, mármint a vastaps, akkor tévedünk. Magyar Péter magányosan, alkoholt vedelve, állva tapsolta meg a YouTube képernyője előtt Orbán Viktort. Szombaton megint azzal szembesült, hogy ő sosem lesz olyan ember, mint Orbán Viktor, sosem lesz vezető karakter, mert ő még így, kiöregedve a kamaszkorból is, csak egy lusta, narcisztikus kisfiú. Péter, ki hiszi el neked, hogy te egymagad bármire képes vagy? Mert te egymagad vagy, egyedül vagy, mint az egy szál „napraforgó”. Hiába tapsolsz Orbán Viktornak, egyedül teszed ezt egy zárt szobában, mert a volt közösséged megvet, a jelenlegi „csapatod” meg sosem szeretett, csak kihasználják a narcisztikus kisfiús sértettségedet. 

Péter, lesz adóemelés, ha nyertek, mert erről nem te döntesz. Belépünk az orosz–ukrán háborúba, ha te nyersz, mert erről sem te döntesz. És Magyarország migránsország lesz, mert neked a gazdáid parancsolnak, és ők ezt, ezeket akarják. Péter, ébredj fel végre, te szombaton egyedül tapsoltál Orbán Viktornak, miközben több mint tízezer ember valóban, élőben éljenezte a magyar miniszterelnököt. Péter, ha te fel akarod hívni magadra a figyelmet, ha fel akarsz nőni, hogy Orbán Viktor derekáig érj legalább, akkor szállj ki, mondd el az igazat az embereknek. Mondd el, hogy mit kértek tőled cserébe, hogy ekkora nyilvánosságot kapj. Állj ki az emberek elé, és kérj tőlük bocsánatot, mert hazudtál nekik, félrevezetted őket. Tedd félre a dacod, és kérj bocsánatot Orbán Viktortól, és vonulj vissza a közélettől. Ne add el teljesen a lelked, ne áruld el végleg az országot! 

Magyar Péter, aki szombaton állva tapsoltál Orbán Viktornak, tedd a szívedre a kezed, és mondd, hogy utálod ezt az országot, és örömmel kiszolgáltatod a Weber- vagy Zelenszkij-féléknek!

Ha így érzed, akkor tedd, amit tenned kell, és akik ott voltak a Puskásban, ők is teszik majd, amit a szívük, eszük diktál, és te mész a süllyesztőbe, mert ha elbuksz, Weber már többé szóba sem áll majd veled, Zelenszkij nem keresi a lehetőséget, hogyan vásároljon meg. De ha nem adtad el teljesen a lelked az ördögnek, akkor most lépj ki ebből a hazugságból, amíg lehet!

Borítókép: Magyar Péter nevetgél brüsszeli főnökével,  Manfred Weberrel (Fotó: AFP)

