Deák Dániel: Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök szombati gyűlése

Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök szombati gyűlése, ahol Orbán Viktor mozgósító beszéde mellett a polgári élet színe-java felvonult a sportolóktól kezdve a tudósokon át a legkülönbözőbb közéleti személyiségekig – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Hozzátette: megmutatta a nemzeti oldal, hogy rendkívül sokszínű és a társadalom minden rétegét képviseli.

Orbán Viktor mellett Lázár János és Kocsis Máté beszéde is lehengerlő volt, a rendezvény lebonyolítása pedig professzionális.

A rendezvényen több mint tízezer ember vett részt, sokan már be sem fértek, többszörös volt a túljelentkezés. Ez is annak az eredménye, hogy az elmúlt hónapokban a jobboldal érezhetően lendületet vett, amit a közvélemény-kutatások és a hétköznapi tapasztalás is visszaigazol. Eközben a Tisza lendületet vesztett, Magyar Péter ma is kétségbeesetten próbálta támadni a DPK gyűlését, sikertelenül – írta gyorselemzésében Deák Dániel.

Orbán Viktor bejelentette, hogy október 23-án lesz ismét békemenet, ami újabb mozgósító erővel bír majd – zárta bejegyzését a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Hatalmas siker volt a digitális polgári körök első találkozója (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)