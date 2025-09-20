Digitális Polgári KörBékemenetOrbán ViktorDeák Dániel

Deák Dániel: Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök szombati gyűlése

Gyorselemzést készített Deák Dániel a DPK szombati gyűléséről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 21:03
Forrás: Facebook
Hatalmas erődemonstráció volt a digitális polgári körök szombati gyűlése, ahol Orbán Viktor mozgósító beszéde mellett a polgári élet színe-java felvonult a sportolóktól kezdve a tudósokon át a legkülönbözőbb közéleti személyiségekig – írta közösségi oldalán Deák Dániel. 

Digitális Polgári Körök rendezvény Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Hozzátette: megmutatta a nemzeti oldal, hogy rendkívül sokszínű és a társadalom minden rétegét képviseli. 

Orbán Viktor mellett Lázár János és Kocsis Máté beszéde is lehengerlő volt, a rendezvény lebonyolítása pedig professzionális. 

A rendezvényen több mint tízezer ember vett részt, sokan már be sem fértek, többszörös volt a túljelentkezés. Ez is annak az eredménye, hogy az elmúlt hónapokban a jobboldal érezhetően lendületet vett, amit a közvélemény-kutatások és a hétköznapi tapasztalás is visszaigazol. Eközben a Tisza lendületet vesztett, Magyar Péter ma is kétségbeesetten próbálta támadni a DPK gyűlését, sikertelenül – írta gyorselemzésében Deák Dániel.

Orbán Viktor bejelentette, hogy október 23-án lesz ismét békemenet, ami újabb mozgósító erővel bír majd – zárta bejegyzését a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Hatalmas siker volt a digitális polgári körök első találkozója (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

