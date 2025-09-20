Orbán ViktorDigitális Polgári KörTóth Erikjobboldal

Szakértő: a digitális honfoglalás minden várakozást felülmúlt

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a több, mint 70 ezer valódi taggal a DPK a következő választás megnyerésére készülő jobboldal egyik legfontosabb online hálózata lett, amely október 23-án a soron következő békementen ismét erőt demonstrálhat. Kiemelte: míg a Tisza Párt fenyegetőző, agresszív ajánlatot képviseli, addig a DPK a nyugodt erő szimbólumává vált.

– Erő-és értékdemonstrálást láthattunk, igazodva a politikai kommunikációs tér megváltozott szerkezetéhez. A DPK-k sokszínűek, a Kocsis Máté által létrehozott Zebra Digitális Polgári Kör a baloldali álhíreket és Magyar Péterék minden hazugságát ellensúlyozza, de minden ilyen online közösségi térnek megvan a maga szerepe: integrálni és bátorítani a közösségi médiafelületeken egyébként visszafogott jobboldali felhasználókat – mondta el a Magyar Nemzetnek a digitális polgári körök első országos találkozója kapcsán Tóth Erik. 

A kutatási igazgató kiemelte, az ilyesfajta eseményekre azért is szükség van, mert a 2026-os választás – mint minden korábbi megmérettetés – egyben percepciós verseny is. 

Számít, hogy kinek mekkora bázisa és aktivistahálózata van az online térben, és azon kívül. Az első DPK-találkozó igazolta, hogy a 2010 óta hivatalban lévő jobboldal képes a megújulásra, a tempóváltásra úgy, hogy közben megmarad a politikai értékei mellett: nemet mond a migrációra, a háborúra és a brüsszeli központosításra, miközben támogatja egykulcsos SZJA-val a dolgozókat, adómentességgel a családokat, és rezsicsökkentéssel a lakosságot

 – jelentette ki a szakértő. Hozzátette, az eseményen egyértelművé vált, hogy a választási kampány elkezdődött úgy az offline, mint az online térben. A miniszterelnök beszéde pedig megerősítette, hogy amit az utóbbi évtizedekben képviselt kormányon vagy ellenzékből, az az online térben is irányadó marad. 

A választás tétjét is megfogalmazta Orbán Viktor. Két jövőkép van: a brüsszeli, amit Magyar Péterék képviselnek, illetve a nemzeti, amit a Fidesz-KDNP. Az előbbi origója a birodalom fel- és a nemzet leépítése. A patrióta ajánlat ezzel szemben a magyar vívmányokra épít: családtámogatásra, a háború elutasítására, a migráció megállítására és arra, hogy Magyarország szuverén, ezért a 21. század győztes nemzete lesz

– emelte ki Tóth Erik, majd hozzátette, éppen ezért minden, a választásokig hátralévő nap arról fog szólni, hogy a jobboldal építésorientált politikája nemzeti egyetértési ponttá erősödjön Magyar Péterék behódoláspárti stratégiájával szemben. 

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a mai találkozó is azt a célt szolgálja, mint amit a digitális polgári körök létrehozása: a nemzeti érzelmű és nemzeti elköteleződésű magyarok számára perspektívát, az online térben is létező közösséget kívánt létrehozni. 

A miniszterelnök szerint sikerült »a globalista hálózat online monopóliumát« megszüntetni. Az időzítés ebben is kulcsfontosságú volt, a DPK elindítása Tusványos után egybeesett a Tisza Párt nyári lejtmenetével, Magyar Péterék lendületvesztésével. A Tisza lendületet vesztett, a magyar nemzeti oldal pedig lendületet vett

– jegyezte meg Tóth Erik. Elmondta, a több, mint 70 ezer valódi taggal a DPK a következő választás megnyerésére készülő jobboldal egyik legfontosabb online hálózata lett, amely október 23-án, a soron következő békementen ismét erőt demonstrálhat, és míg a Tisza Párt a fenyegetőző, agresszív ajánlatot képviseli, addig a DPK a nyugodt erő szimbólumává vált.

Magyarországon hasonló, jobboldalról érkező, professzionális, innovatív, de mégis a tradíciókhoz visszanyúló rendezvényt korábban nem tartottak. A digitális honfoglalásként emlegetett, eddig a baloldal által lesajnált kezdeményezés minden várakozást felülmúlt: valóban építő és nem romboló, a virtuális teret otthonossá tevő újítás

– zárta a beszélgetést a szakember. 

Mint ismert, a mai napon Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában mondott beszédet. A digitális polgári köröket Orbán Viktor nyári, tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszerelnök a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

