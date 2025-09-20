Szakértő: a digitális honfoglalás minden várakozást felülmúlt

– Erő-és értékdemonstrálást láthattunk, igazodva a politikai kommunikációs tér megváltozott szerkezetéhez. A DPK-k sokszínűek, a Kocsis Máté által létrehozott Zebra Digitális Polgári Kör a baloldali álhíreket és Magyar Péterék minden hazugságát ellensúlyozza, de minden ilyen online közösségi térnek megvan a maga szerepe: integrálni és bátorítani a közösségi médiafelületeken egyébként visszafogott jobboldali felhasználókat – mondta el a Magyar Nemzetnek a digitális polgári körök első országos találkozója kapcsán Tóth Erik.

A kutatási igazgató kiemelte, az ilyesfajta eseményekre azért is szükség van, mert a 2026-os választás – mint minden korábbi megmérettetés – egyben percepciós verseny is.

Számít, hogy kinek mekkora bázisa és aktivistahálózata van az online térben, és azon kívül. Az első DPK-találkozó igazolta, hogy a 2010 óta hivatalban lévő jobboldal képes a megújulásra, a tempóváltásra úgy, hogy közben megmarad a politikai értékei mellett: nemet mond a migrációra, a háborúra és a brüsszeli központosításra, miközben támogatja egykulcsos SZJA-val a dolgozókat, adómentességgel a családokat, és rezsicsökkentéssel a lakosságot

– jelentette ki a szakértő. Hozzátette, az eseményen egyértelművé vált, hogy a választási kampány elkezdődött úgy az offline, mint az online térben. A miniszterelnök beszéde pedig megerősítette, hogy amit az utóbbi évtizedekben képviselt kormányon vagy ellenzékből, az az online térben is irányadó marad.

A választás tétjét is megfogalmazta Orbán Viktor. Két jövőkép van: a brüsszeli, amit Magyar Péterék képviselnek, illetve a nemzeti, amit a Fidesz-KDNP. Az előbbi origója a birodalom fel- és a nemzet leépítése. A patrióta ajánlat ezzel szemben a magyar vívmányokra épít: családtámogatásra, a háború elutasítására, a migráció megállítására és arra, hogy Magyarország szuverén, ezért a 21. század győztes nemzete lesz

– emelte ki Tóth Erik, majd hozzátette, éppen ezért minden, a választásokig hátralévő nap arról fog szólni, hogy a jobboldal építésorientált politikája nemzeti egyetértési ponttá erősödjön Magyar Péterék behódoláspárti stratégiájával szemben.