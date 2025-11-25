Bennfentes információkkal kerestek vagyonokat – Kiderült a turpisság, lecsapott az MNB

Az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszemély ellen és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden. Tájékoztatásuk szerint a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így az eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta. A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozó hatóságoknak.

Bennfentes információk alapján szereztek jogosulatlanul anyagi előnyt magánszemélyek Fotó: Spencer Platt / Getty Images/AFP

Bennfentes információk alapján tettek szert jelentős nyereségre az elkövetők

A Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az Opus Global Nyrt. 2023. július 21-én délután közzétett részvény-visszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták.

Az MNB vizsgálatában érintett magánszemélyek az Opus bejelentésének napján, az azt néhány órával megelőzően elérhető árfolyamon vásároltak a tőzsdei kibocsátó részvényeiből, amelyeket pár nappal, héttel ezután kedvezőbb árfolyamon, nyereséggel értékesítettek.

A felügyelet megállapította, hogy négy vizsgált magánszemély az Opus közzététele előtt tudomást szerzett a bennfentes információnak minősített részvény-visszavásárlási programról, majd ennek birtokában adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedelemnek minősült. Egy magánszemély a megbízások egy részét nem saját javára, hanem további személyek részére, azok finanszírozásával hajtotta végre, illetve másoknak is – annak kifejezett bizalmas jellegére is utalva – jogosulatlanul továbbadta a bennfentes információt. Mindezek nyomán az MNB határozataiban a négy magánszemélynek

40 millió,

11 millió,

10 millió, illetve

3,75 millió

forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a bennfentes információk birtokában végzett kereskedés, illetve egyikük esetében további 10 millió forint bírságot rótt ki a bennfentes információk jogosulatlan közzététele miatt. A bírságösszegek meghatározásánál az MNB figyelembe vette, hogy a személyek tevékenysége alkalmas volt a pénzügyi rendszerbe vetett befektetői közbizalom veszélyeztetésére és a tőkepiac átláthatóságának a megsértésére.