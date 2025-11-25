MNBbennfentes kereskedelemOpus Global

Bennfentes információkkal kerestek vagyonokat – Kiderült a turpisság, lecsapott az MNB

Az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási bejelentése előtt bennfentes információt szereztek magánszemélyek a várható tranzakcióról, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat, amelyekkel jelentős nyereségre tettek szert. Az MNB a lefolytatott vizsgálatok után összesen több mint 74 millió forintos bírságot szabott ki a tranzakciók végrehajtóira. Azt, hogy ezért büntetőjogi felelősséggel is tartoznak-e az elkövetők, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság feladatkörébe utalta a jegybank, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a rendelkezésükre. A napvilágot látott információk alapján egy közszereplő is beazonosítható a bennfentes kereskedést végrehajtó magánszemélyek között.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 14:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszemély ellen és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden. Tájékoztatásuk szerint a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így az eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta. A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozó hatóságoknak.

Bennfentes információ
Bennfentes információk alapján szereztek jogosulatlanul anyagi előnyt magánszemélyek Fotó: Spencer Platt  / Getty Images/AFP

Bennfentes információk alapján tettek szert jelentős nyereségre az elkövetők

A Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az Opus Global Nyrt. 2023. július 21-én délután közzétett részvény-visszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták. 

Az MNB vizsgálatában érintett magánszemélyek az Opus bejelentésének napján, az azt néhány órával megelőzően elérhető árfolyamon vásároltak a tőzsdei kibocsátó részvényeiből, amelyeket pár nappal, héttel ezután kedvezőbb árfolyamon, nyereséggel értékesítettek.

A felügyelet megállapította, hogy négy vizsgált magánszemély az Opus közzététele előtt tudomást szerzett a bennfentes információnak minősített részvény-visszavásárlási programról, majd ennek birtokában adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedelemnek minősült. Egy magánszemély a megbízások egy részét nem saját javára, hanem további személyek részére, azok finanszírozásával hajtotta végre, illetve másoknak is – annak kifejezett bizalmas jellegére is utalva – jogosulatlanul továbbadta a bennfentes információt. Mindezek nyomán az MNB határozataiban a négy magánszemélynek 

  • 40 millió, 
  • 11 millió, 
  • 10 millió, illetve 
  • 3,75 millió 

forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a bennfentes információk birtokában végzett kereskedés, illetve egyikük esetében további 10 millió forint bírságot rótt ki a bennfentes információk jogosulatlan közzététele miatt. A bírságösszegek meghatározásánál az MNB figyelembe vette, hogy a személyek tevékenysége alkalmas volt a pénzügyi rendszerbe vetett befektetői közbizalom veszélyeztetésére és a tőkepiac átláthatóságának a megsértésére.

Az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére

További két magánszemély a vizsgált időszakban szintén oly módon kereskedett, amely a jogellenes magatartás gyanúját felvetette. Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során a bizonyítás szempontjából kiemelt jelentőségű információkat (így például az adott időszakra vonatkozó híváslistákat) nem tudott megismerni a jelenlegi jogszabályi keretekre tekintettel, így azt a bizonyíthatóság hiányára tekintettel lezárta.

A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatt megtette a feljelentéseket, egyebekben minden releváns bizonyítékot a nyomozó hatóságok rendelkezésére bocsátott.

Abban a kérdésben, hogy egy adott személy követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott döntés és az abban megállapított tényállás, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére.

Magyar Péter pár nap alatt milliókat kaszált

Korábban megírtuk, hogy egyértelműen megdőlt Magyar Péter magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így bűncselekményt nem is követhetett el. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt. A politikus pár nap alatt milliókat kaszált csak azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat. Magyar akkor sajátos trükköt bevetve próbált kibújni az ügyből, és azt állította: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Már akkor rámutattunk, hogy a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba. Arra is utaltunk, hogy az ügyet az tisztázza majd, mikor adott megbízást Magyar a részvényvásárlásra. Ezt tárta föl most a jegybank idén áprilisban az ügyben indult bankfelügyeleti vizsgálata.

Kronológia

  • 2023. július 21.: Az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelent be.
  • 2024. november 12.: Nyilvánosságra kerül egy hangfelvétel, amelyen Vogen Evelin elmondta, hogy Magyarnak kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.
  • 2025. február 13.: Az Index megírja, hogy belsős üzleti információk alapján Magyar Péter bennfentes kereskedést követhetett el az Opus papírjaival és ezzel jogellenesen több millió forintra tehetett szert.
  • 2025. február 13.: Magyar azzal védekezik: nem a szóban forgó napokon vett részvényeket.
  • 2025. március 19.: Az ügy miatt vizsgálatot folytató jegybank végzésben kérdéseket küld Magyar Péternek a részvényvásárlásairól.
  • 2025. április 24.: Nyilvánosságra kerülnek az MNB kérdései, ezekből pedig egyértelműen kiderül, hogy Magyar februárban a részvényügyleteiről nem mondott igazat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.