Négy piros lap, a tv-kamerák mást mutatnak, mint a VAR

Piatek büntetője után két góllal vezetett a Salernitana (Fotó: NurPhoto via AFP/Matteo Bottanelli)

A brazil védő a második félidőben javított, a hozzá hasonlóan nyári szerzemény Filip Kosztics beadásából fejelt a kapuba, de a 90. percet így is hátrányban kezdte a Juve. Aztán Cuadrado szó szerint beverekedte magát a tizenhatoson belülre, de az indulást nem látta szabálytalannak Marcenaro játékvezető, aki néhány másodperccel később büntetőt ítélt a torinóiak javára. Leonardo Bonucci lövését védte Luigi Sepe, de a kipattanóból egyenlített a csapatkapitány a 93. percben.

S két középső védője után támadó is kapuba talált a Juventus részéről: a 95. percben Arkadiusz Milik ünnepelt, mezlevétel miatt meg is kapta a második sárga lapját. Majd kiderült, hogy a VAR érvénytelenítette a kiállított lengyel gólját, mert a videóbíró szerint Milik fejese pillanatában Bonucci lesen helyezkedett.

Nos, a Sky Sport Italia tv-csatorna kamerafelvételei alapján minimum megkérdőjelezte a VAR-szobában hozott ítéletet: a számításai szerint a szögletet zavarni igyekvő Candreva fél méterrel közelebb helyezkedett az alapvonalhoz, mint a középen birkózó Bonucci.

– A fű csíkozásából is látszik, hogy Candreva miatt nem voltam lesen. Remélem, a bírók figyelembe vették a helyezkedését, de ez már soha nem derül ki. De igazából mindegy is, hogy ő hol helyezkedett, mert én nem vállaltam aktív szerepet a játékban, Sepének tőlem függetlenül esélye sem volt, hogy elérje a labdát – háborgott Bonucci, aki azért arról sem feledkezett meg, hogy csapatának is fejlődnie kell. – Ha úgy játszunk a továbbiakban, mint az első félidőben, akkor semmit sem fogunk elérni.

A liga képviselői később megerősítették, hogy a leshelyzet megállapításakor figyelembe vették Candreva pozícióját, az eltérést szerintük az okozhatja, hogy a Sky Sport Italia kamerái nem tudnak olyan pontosan kalkulálni, mint a VAR által használt berendezés.