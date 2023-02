„A Juventus még egy kutyának is 3,5 milliót fizetett volna”

Mint arról beszámoltunk, több nyomozás is folyik a Juventus ellen, amely további büntetésekre is számíthat a korábbi tizenöt pontos levonás mellé, amit pénzügyi manipuláció miatt róttak ki a Zebrákra. A Corriere della Sera lap birtokába jutottak a Juventus novemberben lemondott vezetőségi tagjainak a Prisma-nyomozás során tett vallomásai, amelyekből néhány részletet meg is osztott az olvasóival.

A vezetőség tagjai egymásra mutogatnak, Federico Cherubini sportigazgató az elődjére, Fabio Paraticire panaszkodott a túl magas fizetések miatt.