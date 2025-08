Lezárás az M0-son, öt kilométeres a dugó az M1-esen

Több torlódás is nehezíti hazánk autópálya-hálózatán a közlekedést. A lassuló forgalmat szerencsére nem balesetek, hanem útépítések és műszaki hiba okozza – közölte az Útinform.

Több autópályán is torlódik a forgalom. Képünk illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az M0-s autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Pécel térségében egy műszaki hibás teherautó vesztegel. Így az 52-es kilométernél

a leálló- és a külső sávot lezárták.

Új sávelhúzásos terelést építenek ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 13-as főút csomópontjától kezdődően. A 84-es és a 95-ös kilométer között csak egy sáv járható.

Az ellenkező oldalon is elkezdték a terelőelemek kihelyezését, ezért ott is lezárták a belső sávot, a főváros irányába is

öt kilométert meghaladó a torlódás.

Távolabb, de szintén Budapest irányába, a Herceghalomnál kiépített terelésben is sűrűsödik a forgalom, a 31-es és a 26-os kilométer között araszolva haladnak a járművek a korlátozott szakaszon.

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kecskemét térségében a kiépített terelésnél, a 81-es és a 86-os kilométer között torlódik a forgalom.