India válaszút előtt: Moszkva vagy Washington?

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Donald Trump amerikai elnök fokozta a vámokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket India felé az ország Moszkvához fűződő szoros kapcsolata miatt. Narendra Modi indiai miniszterelnök legfőbb tanácsadói a következő napokban hivatalos látogatást tesznek Oroszországba. Ajit Doval nemzetbiztonsági tanácsadó még ezen a héten Oroszországba látogat, míg S. Jaishankar külügyminiszter a hónap végén követi – közölték az indiai tisztviselők, akik névtelenséget kértek, mivel az egyeztetések még nem nyilvánosak.

India válaszút előtt áll

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KAYLA BARTKOWSKI

India és Amerika teljesen más állásponton van

Bár mindkét üzleti utat jóval korábban egyeztették az indiai tisztviselők, mégis akkor kerül rájuk sor, amikor fokozódik a feszültség India és az Egyesült Államok között Újdelhi orosz kapcsolatai miatt. Trump hétfőn azt közölte, hogy jelentős, 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, és ezt tovább emelheti, ha Újdelhi nem hajlandó felhagyni az orosz olaj vásárlásával.

Washington szerint India – Kínával együtt – ezen vásárlások révén segíti Vlagyimir Putyin elnököt az ukrajnai háború finanszírozásában.

Újdelhi megvédte álláspontját, mondván, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió bírálatai az ázsiai ország Oroszországgal folytatott kereskedelmével kapcsolatban „indokolatlanok és észszerűtlenek”. Kiemelték, hogy az EU és az USA továbbra is vásárol energiát és egyéb nyersanyagokat Oroszországtól. Modi az évek során szoros kapcsolatot ápolt Putyinnal, októberben is ellátogatott Oroszországba. A tervek szerint az orosz elnök még az idén Indiába látogat – ez a téma valószínűleg napirendre kerül Doval és Jaishankar moszkvai megbeszélésein is – tették hozzá az informátorok.

A Trumppal szembeni feszültségek közepette India a múlt héten megerősítette időtálló partnerségét Moszkvával, és egyelőre nem utasította az olajfinomítóit, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával – számolt be róla a Bloomberg.