Ibrahimovic ott sem volt a pályán, de ő is kellett a Milan győzelméhez

Lezárta a gyenge sorozatát a címvédő AC Milan az olasz labdarúgó-bajnokságban. A Serie A címvédője 1-0-ra nyert pénteken este a Torino ellen, véget vetve az öt meccset felölelő nyeretlenségi sorozatnak, a milánóiak átmenetileg a harmadik helyre ugrottak a tabellán, de hogy ott is maradnak-e, az a Roma és a Lazio mérkőzéseinek a végeredményétől is függ.

Az Inter elleni elbukott városi rangadó után Stefano Pioli nagyon sok kritikát kapott a csapata defenzív játéka miatt, a Torino ellen Rafael Leao visszatért a kezdőcsapatba. Az előző szezon legjobb játékosa a 3-4-2-1-es hadrendben a középpályások előtt a szélen a futballozott, és hatékonyan tette mindezt. A meccs végén Pioli erről is szólt néhány szót. – Ő nagyon veszélyes játékos, és a mi rendszerünkben akkor tud igazán kibontakozni, ha közel játszhat a befejező csatárhoz, és olykor be is húzódhat középre. Szólt nekem, hogy ez a kedvenc posztja – mondta a Torino elleni meccset megelőző két találkozón pihentetett játékosáról az edző.

Theo Hernández érdekes megfejtéssel szolgált. A francia szélső védő a cserék köré nevezett Zlatan Ibrahimovicot méltatta, a hosszú sérüléséből felépült svéd csatár különleges szerepet tölt be a Milannál. – Ibra mindig többet akar, olyan ő nekünk, mint egyfajta játékosedző. A siker neki is köszönhető – dicsérte a 39 éves csapattársát Hernández.