Politika és rapperek – a baloldali média szelektív érzékenysége

2017 augusztusában a CNN arról számolt be, hogy több rapper áll sorba a tervekkel, hogy szép zenét készítsen a demokrata elnökjelölt-aspiráns éllovasával: Hillary Clintonnal – emlékeztet írásában a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog több idézetet is összegyűjtött a Clintont és a demokratákat támogató zenészek, rapperek dalaiból.

Clinton egyik nagy támogatója a queensi rapper Ja Rule volt, aki a 2000-es évek elején és közepén az amerikai Billboard listák élén állt. A művész a Body című számban az alábbiakat adja elő: „She like hit it from the back, Ill ride you later / And we was only in the elevator / Hope the puss is tight cause the head was major.” Az utalások – amelyek a http://genius.com oldalról származnak – szexuális jellege miatt a fordítást a kedves olvasóra bízzuk – írja a tényfeltáró blog.

Legutóbb pedig a volt külügyminisztert lelkesen támogatta 50 Cent rapper és színész, aki már 2007-ben, az Obama szenátorral vívott előválasztási küzdelem során is azt mondta, hogy „kedveli Hillaryt” – olvasható a CNN korabeli cikkében. 50 Cent a „Just Fucking Around” című remekműben előadja, hogy „Wake up holdin’ your head, still shot, Niggas don’ died of AIDS / You know the dirty dick / Wake up in hell horny / Finna fuck the same bitch”.

Ennek a szövegnek sem sok köze van a párkapcsolati romantikához.

A harlemi rapper A$AP Rocky egy interjúban azt mondta, hogy Clinton az egyik „legjobb”, Ne-Yo R&B énekes pedig az egyik kedvencének nevezte Clintont.

A$AP Rocky a „Fuckin’ Problems” című opusz részeként azt fejtegeti, hogy a vele kapcsolatot létesítő hölgyek édesanyjával milyen a kapcsolata: „Never met a motherfucker fresh like me (Yeah) / All these motherfuckers wanna dress like me (Uh)”

Még Beyoncé, vagyis rajongói számára Queen Bey és férje, Jay-Z rapper is részt vett állítólag Hillary Clinton egyik adománygyűjtésén a CNN szerint. Jay-Z a Bring It On című dalában hasonló módon mutatja be a szerelem szabadosságát: „Front the roll we roll back like rubbers, motherfucker, for real / With no trace of AIDS / We keep our pockets fully blown / Roc-A-Fella clique, nigga”.