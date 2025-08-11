Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó

Biden és a fagyi

Biden politikai pályafutása során közismert volt fagylalt iránti rajongásáról, gyakran tért be fagyizókba országszerte, így a mostani „duplázás” egyáltalán nem meglepő az egykori elnöktől.

2016-ban nyilvánosan bevallotta:

A nevem Joe Biden, és imádom a fagylaltot.

Ugyanabban az évben egy másik beszédében úgy fogalmazott, hogy ez a kedvenc rossz szokása: „Nem iszom. Nem dohányzom. De sok fagylaltot eszem.”

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adatai szerint Biden több mint tízezer dollárt költött fagylaltra a 2020-as választási kampány során. A pénz azonban nem csupán a saját édesszájúságát szolgálta: a fagylaltot jellemzően a kampány támogatói kapták ajándékba. A FEC szabályai szerint az ilyen jelképes értékű ajándékok megengedettek.