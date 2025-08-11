Joe Bidengombócfagylalt

Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó

Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke ismét egy fagyizóban kötött ki – mindez alig egy héten belül már a második marylandi fagylaltozása volt. Július végén ugyanis Biden egy másik marylandi fagylaltozóban is feltűnt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 8:37
Joe Biden (AFP)
Joe Biden a Fox 5 beszámolója szerint a hét elején két gombóc csokoládé- és vaníliafagyit, valamint egy csokoládéturmixot fogyasztott.

A volt amerikai elnök egyszer azt nyilatkozta: „A nevem Joe Biden, és imádom a fagylaltot” (Fotó: JIM WATSON / AFP)

Biden és a fagyi 

Biden politikai pályafutása során közismert volt fagylalt iránti rajongásáról, gyakran tért be fagyizókba országszerte, így a mostani „duplázás” egyáltalán nem meglepő az egykori elnöktől.

2016-ban nyilvánosan bevallotta: 

A nevem Joe Biden, és imádom a fagylaltot.

Ugyanabban az évben egy másik beszédében úgy fogalmazott, hogy ez a kedvenc rossz szokása: „Nem iszom. Nem dohányzom. De sok fagylaltot eszem.”

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adatai szerint Biden több mint tízezer dollárt költött fagylaltra a 2020-as választási kampány során. A pénz azonban nem csupán a saját édesszájúságát szolgálta: a fagylaltot jellemzően a kampány támogatói kapták ajándékba. A FEC szabályai szerint az ilyen jelképes értékű ajándékok megengedettek.

További érdekesség: Biden kedvenc fagylaltmárkája állítólag a Jeni’s, amely különleges, olykor meghökkentő ízeiről ismert, mint például az Everything Bagel vagy a Sweet Curry. A volt elnök annyira rajong a márkáért, hogy a cég 2021-ben egy, kifejezetten az ő ízlésére szabott ízt dobott piacra „White House Chocolate Chip” néven. Ez a vaníliafagylalt ropogós csokoládéforgácsokat és csokoládéval bevont gofridarabkákat tartalmaz.

A kampány során Biden több alkalommal is jégkrémmel a kezében tűnt fel – például New Yorkban, a műsorvezető Seth Meyers társaságában.

 Még bírálat is érte, amiért épp jégkrémet evett, miközben újságírókkal a gázai háborúról beszélt.

Emellett Biden és felesége, Jill Biden köszönő rendezvényt is tartottak azoknak a munkatársaknak, akik az újraválasztási kampányában dolgoztak. Az eseményre nem sokkal azután került sor, hogy Biden tavaly visszalépett a választásoktól, és támogatásáról biztosította Kamala Harris volt alelnököt. A vendéglistán kívül az édességkínálat is figyelemre méltó volt – természetesen jégkrém is szerepelt a menün.

Mindezek után aligha lenne meglepő, ha Biden ismét jégkrémmel a kezében bukanna fel Marylandben.

Borítókép: Joe Biden (AFP)

