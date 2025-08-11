Joe Biden a Fox 5 beszámolója szerint a hét elején két gombóc csokoládé- és vaníliafagyit, valamint egy csokoládéturmixot fogyasztott.
Joe Biden sosem mond nemet a nyalásra + videó
Joe Biden, az Egyesült Államok volt elnöke ismét egy fagyizóban kötött ki – mindez alig egy héten belül már a második marylandi fagylaltozása volt. Július végén ugyanis Biden egy másik marylandi fagylaltozóban is feltűnt.
Biden és a fagyi
Biden politikai pályafutása során közismert volt fagylalt iránti rajongásáról, gyakran tért be fagyizókba országszerte, így a mostani „duplázás” egyáltalán nem meglepő az egykori elnöktől.
2016-ban nyilvánosan bevallotta:
A nevem Joe Biden, és imádom a fagylaltot.
Ugyanabban az évben egy másik beszédében úgy fogalmazott, hogy ez a kedvenc rossz szokása: „Nem iszom. Nem dohányzom. De sok fagylaltot eszem.”
A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adatai szerint Biden több mint tízezer dollárt költött fagylaltra a 2020-as választási kampány során. A pénz azonban nem csupán a saját édesszájúságát szolgálta: a fagylaltot jellemzően a kampány támogatói kapták ajándékba. A FEC szabályai szerint az ilyen jelképes értékű ajándékok megengedettek.
További Külföld híreink
További érdekesség: Biden kedvenc fagylaltmárkája állítólag a Jeni’s, amely különleges, olykor meghökkentő ízeiről ismert, mint például az Everything Bagel vagy a Sweet Curry. A volt elnök annyira rajong a márkáért, hogy a cég 2021-ben egy, kifejezetten az ő ízlésére szabott ízt dobott piacra „White House Chocolate Chip” néven. Ez a vaníliafagylalt ropogós csokoládéforgácsokat és csokoládéval bevont gofridarabkákat tartalmaz.
A kampány során Biden több alkalommal is jégkrémmel a kezében tűnt fel – például New Yorkban, a műsorvezető Seth Meyers társaságában.
Még bírálat is érte, amiért épp jégkrémet evett, miközben újságírókkal a gázai háborúról beszélt.
Emellett Biden és felesége, Jill Biden köszönő rendezvényt is tartottak azoknak a munkatársaknak, akik az újraválasztási kampányában dolgoztak. Az eseményre nem sokkal azután került sor, hogy Biden tavaly visszalépett a választásoktól, és támogatásáról biztosította Kamala Harris volt alelnököt. A vendéglistán kívül az édességkínálat is figyelemre méltó volt – természetesen jégkrém is szerepelt a menün.
További Külföld híreink
Mindezek után aligha lenne meglepő, ha Biden ismét jégkrémmel a kezében bukanna fel Marylandben.
Borítókép: Joe Biden (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét
Fokozódik az alaszkai csúcs körüli európai aggodalom.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
Orbán Viktor programját dicsérték.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Zelenszkij rettenetesen szomorú is.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A mindenből kihagyottak koalíciója megakadályozná a békét
Fokozódik az alaszkai csúcs körüli európai aggodalom.
Donald Trump egyik támogatója méltatta a magyar kormány tervét
Orbán Viktor programját dicsérték.
Zelenszkij pánikol az orosz–amerikai találkozó miatt
Zelenszkij rettenetesen szomorú is.
Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó
Óriási a baj.