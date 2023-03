Ancelotti szerelmi vallomása ellenére más edzőért száll harcba a Real?

A vezetőedző szerelmi vallomásnak is tekinthető kijelentése ellenére a spanyol sajtó szerint a Real Madrid felkészült arra az eshetőségre is, hogy Ancelotti idő előtt távozik, amelyre esetlegesen akkor is sor kerülhetne, ha a fővárosiak trófea nélkül zárnák az idényt (a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában még van esélyük erre, a La Ligában már aligha, ahol tizenkét pont a hátrányuk a Barcelonával szemben). Ez esetben a Bayern Münchennél a múlt héten menesztett Julian Nagelsmann jöhetne a képbe, akin már régóta rajta tartják a szemüket a madridiak.

A fiatal edző ugyanakkor egyszer már nemet mondott a Realnak, amely már 2018-ban megkörnyékezte őt. Nagelsmann azonban akkoriban, harminc évesen még nem érezte késznek magát a feladatra.

– Először meglepődtem, aztán mérlegeltem a lehetőségeim, de úgy éreztem, hogy nem lenne jó ötlet ott munkát vállalnom. Fejlődni szeretnék még, ha pedig a Real Madridnál dolgozik az ember, nincs ideje arra, hogy edzőként fejlődjön. Nem lehet belőle jobb edző az ottléte alatt, már a legjobbként kell megérkeznie. Most még nem vagyok a legjobb, de bevallom, hogy a jövőben az egyik legjobb szeretnék lenni – magyarázta meg az elutasító választ az Independentnek még 2020-ban.

Ha a Real Madrid a nyáron beszáll a harcba, csak Nagelsmann kérőinek egyike lesz, hiszen a hírek szerint Antonio Conte menesztése után a Tottenham Hotspurnek is ő a fő jelöltje a vezetőedzői posztra, valamint a Graham Potter irányítása alatt csak szenvedő Chelsea is szívesen látná a kispadján a fiatal németet.

Borítókép: Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője sajtótájékoztatót tart (Fotó: EPA/J.J.GUILLEN)