„Ejtsük ki a Realt, hogy elvihessük onnan Ancelottit”

Az már a tavaly novemberi világbajnokság előtt is tudvalevő volt, hogy bárhogyan is végződjön a torna, Tite lemond a szövetségi kapitányi posztról a brazil válogatottnál. A Selecao már a negyeddöntőben kiesett, és ígéretéhez híven ezután a 61 éves szakember is elköszönt a csapattól.

A brazil szövetség azóta is keresi Tite végleges utódját, és a hírek szerint igazi sztáredzőt szeretnének a kispadon látni. A Manchester Cityt irányító Pep Guardiola és az AS Roma alkalmazásában álló José Mourinho neve is felmerült a jelöltek között, de mindketten elkötelezettek a jelenlegi klubjuk mellett. Az ESPN brazil változata idén februárban arról számolt be, hogy a Real Madriddal 2024 nyaráig szerződésben álló Carlo Ancelottival már megegyezett a közös munkáról a brazil szövetség, amely azonban később cáfolta ezen értesüléseket.

Ugyanakkor továbbra is Ancelottit emlegetik a legfőbb esélyesként a posztra. Az olasz edzőről Ederson, a brazil válogatott és a Manchester City kapusának véleményét is kikérték kedden az újságírók. A nemzeti csapattal Marokkó elleni barátságos mérkőzésre (szombat 23.00) készülő futballista a sajtótájékoztatón felfedte, már válogatottbeli csapattársaival, egyben a Real Madrid egykori és jelenlegi játékosaival is megvitatták ezt a lehetőséget.

– Casemiróval, Viníciusszal és Éder Militaóval beszélgettünk arról, hogy mi lenne, ha őt neveznék ki. Azt gondolom, hogy le kellene gyűrnünk a Real Madridot (a Manchester City a spanyolokkal csap össze a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében – a szerk.), hogy minél hamarabb eljöhessen onnan – mondta nevetve a brazil hálóőr. – Azt hallottam róla, hogy egy fantasztikus edző, akit minden játékosa kedvel, ráadásul rendkívül sikeres pályafutást tudhat magáénak. Hamarosan meglátjuk, hogy csatlakozik-e hozzánk, avagy sem.

Ederson eljátszott azzal a gondolattal is, hogy manchesteri edzője, Pep Guardiola lesz a brazil válogatott új szövetségi kapitánya. A 29 éves játékos még a katalán trénernek is felvetette az ötletet.

– Beszéltem és viccelődtem vele erről, de elmondta, semmi esély sincs rá, hogy ő legyen az új szövetségi kapitány, mivel a közelmúltban hosszabbított szerződést a Manchester Cityvel, ami további két idényre szól – idézte fel a mesterével való beszélgetést Ederson. – Természetesen mindannyian nagyon várjuk a mielőbbi bejelentést. Folynak a találgatások erről, nem tudni, hogy brazil vagy külföldi kapitány érkezik-e. Mi is nagyon izgulunk a döntés miatt.

Borítókép: Ederson a Manchester City edzésén (Fotó: AFP/Paul Ellis)