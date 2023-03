Rossi: A csapategység a legfontosabb, csínján kell bánni az újoncokkal

Marco Rossi közismerten az ötvenedik mérkőzésére készül a magyar válogatott élén, a jubileum a szerdai sajtótájékoztatón is szóba került.

– Büszkeségre ad okot, hogy az ötvenedik alkalommal irányíthatom a magyar válogatottat – mondta Marco Rossi a jubileumról, amelyről korábban megjegyezte, hatalmas megtiszteltetés Sebes Gusztáv, Baróti Lajos és Mészöly Kálmán mellé felzárkózni. – Talán a szokásosnál is érzelmesebb és büszkébb vagyok, ám minden mérkőzésre ugyanolyan alapossággal készülök.

Rossi nem kertel, az Észtország elleni meccs a Bulgária elleni Eb-selejtezőre való felkészülést szolgálja.

– A bolgárok elleni meccs nem sorsdöntő találkozó, de szeretnénk jól kezdeni az Európa-bajnoki selejtezősorozatot. Az elképzeléseimet Észtország ellen a gyakorlatban próbálhatjuk ki, de persze nem akarjuk túlterhelni a játékosokat – jelentette ki Rossi.

Kitart Nego és Fiola mellett

Arról is megkérdezték a kapitányt, pedagógiailag mennyire nehéz a klubjukkal gyengén szereplő játékosokba lelket önteni. Ebbe a kategóriába tartozik mindenekelőtt a Fehérvárról beválogatott Nego és Fiola, bár utóbbi sérülés miatt végül nem csatlakozhatott a kerethez.

– A Vidi nehézségei már másfél éve tartanak. Korábban is kaptam már bírálatot, amiért ennek dacára meghívtam Fiolát és Negót. Fiola most sajnos sérült, Nego nincs jó passzban, de reméljük, tudunk rá számítani. Nem tehetem meg azt, amit a neves válogatottak, hogy meccsről meccsre akár öt poszton is változtatok, mert akkor már nem ugyanaz a csapat lennénk, ami a csapatszellem rovására menne. Elveszítenénk automatizmusokat. Gulácsi, Schäfer, Styles és Nagy Zsolt is sérült, őket muszáj pótolni, de csínján kell bánni az új emberekkel.

Majdnem telt ház A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy szerda déli adat szerint az Észtország elleni csütörtöki barátságos mérkőzésre negyven-, a Bulgária elleni hétfői Eb-selejtezőre ötvenezer jegy fogyott el. Utóbbi találkozón tehát akár még telt ház is lehet, de csütörtökön is alaposan megtelik a Puskás Aréna.

Rossi dilemmája: ki legyen a középcsatár?

Egy poszton mindenképpen változtatni kell az elmúlt évek alapcsapatán, hiszen Szalai Ádám visszavonult. Marco Rossi kitérő választ adott arra kérdésre, hogy Ádám Martin, Varga Barnabás, netán Németh András helyettesíti-e Szalait, csupán azt ismételte meg, Észtország ellen lehet még kísérletezni, Bulgária ellen már nem.

– Nem csak nekünk kritikus a helyzet, hiszen négy hónap után találkozunk ismét. Varga Barnabást fel kell térképeznünk, hogy képes-e más poszton, feladatkörben játszani, mint a klubjában – mondta.