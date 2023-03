Húsz évvel ezelőtt, napra pontosan 2003. november 19-én a magyar labdarúgó-válogatott története egyik legfurcsább, sőt nyugodtan használhatunk szigorúbb jelzőt is, legszégyentelibb mérkőzését játszotta Észtország ellen. Túl voltunk a 2004-es Európa-bajnokság selejtezőin, a biztató rajt dacára a Gellei Imre vezetett nemzeti csapat végül menetrendszerűen lemaradt a tornáról. A svédországi, majd lengyelországi dicséretes döntetlen után még az is belefért, hogy a svédektől itthon kikaptunk, az viszont már nem, hogy az utolsó két meccsen, Lettországban, majd itthon Lengyelország ellen is elvéreztünk.

Gellei Imre már az Észtország elleni, 2003-as meccs végén tudta, ez a búcsú pillanata. Fotó: Nemzeti Sport/Németh Ferenc

Hátra volt még az évből egy előre lekötött barátságos mérkőzés Észtország ellen. Gellei Imre a selejtezők után rögvest nem mondott le, egyrészt úgy gondolta, az évet igyekszik becsülettel végigcsinálni, másrészt titkon abban bízott, ha jól sikerül a tét nélküli évzáró, talán megfordul a közhangulat, és folytathatja a munkáját.

Nem adta a tévé, a helyszínen ötszáz néző

Mindenki más lemondott a csapatról. Egészen példátlan módon egyetlen tévécsatorna sem látott fantáziát abban, hogy közvetítse a találkozót. Emlékszem, a szerkesztőségben, szűk körben mi magunk is elgondolkodtunk: van értelme két órán át fagyoskodni a semmiért? Végül mégis rávettem magam, és kimentem az Üllői úti stadionba.

A hangulat leírhatatlan volt. Félszáz – a sportnapilap korabeli beszámolója alapján egész pontosan 457 fizetett – néző didergett apatikusan a lelátón. Mit sem törődve Gellei személyes sorsával, a magyar válogatott futballistái csapnivaló, lélektelen játékukkal 1-0-ra kikaptak, s utána nem is tagadták, hogy nyűgként tekintettek az értelmetlen, barátságos lötyögésre.

Lipcseiék meggondolták, nem mentek bele a csínbe

– Ha én lettem volna döntéshelyzetben, alighanem lemondom ezt a mérkőzést, hiszen fölösleges volt játszanunk. Ám ha mégis pályára kell lépni, akkor azért illik hajtani, mert a válogatott mégiscsak a válogatott, a saját nimbuszát ne rombolja le az ember. Másfelől viszont a légiósoknak ilyenkor vigyázniuk kell magukra, így érthető, ha valaki egy ilyen tét nélküli találkozón nem meri vállalni az ütközéseket. Ha külföldön játszanék, én is meggondoltam volna, hogy belemenjek-e a csínbe – idézte a Nemzeti Sport Lipcsei Péter kertelés nélküli véleményét.

Emlékszem, szegény Gellei éveket öregedett azon az estén, meggyötörten értékelt a sajtótájékoztatón. Azon melegében nem akart lemondani, két nap múlva, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége előtt megtartott beszámolóján azonban felajánlotta a távozását, amit a testület el is fogadott.

A történelmi találkozó – akkor játszottunk először Észtország ellen – érdemben egyik fél problémáin sem változtatott.

Az észtek azóta sem jutottuk ki egyetlen világversenyre, nálunk pedig Gellei távozása persze önmagában semmit sem oldott meg.

Annyi tartás még maradt a magyar futballban, hogy amikor tétmeccsen, a 2014-es világbajnokság selejtezőiben ismét összekerültünk az észtekkel, akkor oda-vissza megvertük őket, igaz, vendégként csupán 1-0-ra.

Áldassék Lambrópulosz neve, aki öngólt rúgott Észtország ellen

Mintha megérezték volna a mieink, hogy sokat érhet az Észtország elleni 2-0-s siker. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Akkorra már rég megtanultuk, hogy – különösen idegenben – a magyar válogatott senki ellen sem mehet biztosra. Ugyanez volt a helyzet 2018 őszén, a Rossi-korszak negyedik mérkőzésén. A Nemzetek Ligája első kiírását a finnországi, 1-0-s vereséggel kezdtük, után itthon 2-1-re megvertük a görögöket, Athénban pedig 1-0-ra kikaptunk tőlük. Ezután következett a tallinni fellépés. A hektikus meccsen 2-1-re vezettünk, a végén Szalai Ádám egyenlített 3-3-ra, a döntetlen mindenképpen csalódást jelentett, úgy tűnt, ezzel temethetjük az álmainkat, hogy legalább a második helyre befussunk, s ráléphessünk a 2020-as Eb-re a Nemzetek Ligája felől vezető mellékösvényre.