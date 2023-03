Beismerések

A Vasas most nem ezt az utat választotta. A csapattal tavaly feljutott Kuttor Attilát gond nélkül kiakolbólította már szeptember elején, hét forduló, az eredményeket nézve öt döntetlen és két vereség után. Ő azóta nyilván hálás a kirúgásáért, hiszen nagyon jól megvan Mezőkövesden kiesési gondok nélkül, de ez most nem számít: a legutóbbi 17 fordulóban elért három győzelemmel, öt döntetlennel és kilenc vereséggel Kondás Elemér folytathatja a munkát. Nagy Miklós sportigazgató indokolta meg a döntést, és a szavai több beismerést is magukban rejtenek. Például kimondta, hogy nem sült el jól az őszi váltás, azóta nem szerepel jobban a Vasas, és ezért sem érzi azt a vezetőség, hogy egy újabb váltás biztosan segítene.

Magyarán, a gyászos szereplésnek más az oka. Például – és a sportigazgató erről is tett említést – a keret kialakítása sem szerencsés, nem feltétlenül volt jó ötlet válogatottat is megjárt zsoldosokat összegyűjteni az öltözőbe, akiknek ez a klub szemlátomást nem a szívügyük, a csupán jó kereseti lehetőség miatt jöttek Angyalföldre, többen akár egy éppen zajló idény közepén. Nagy Miklós olyat is mondott, hogy a Vasasnál nem lehet edzőt buktatni, amivel beismerte, Feczesin Róbert, Márkvárt Dávid és Radó András miért került ki március 8-án a keretből, ezek szerint nagyon helyesen.

Beismerése a döntés annak is, hogy a klubvezetés lényegében már nem látja reálisnak a bennmaradást, és inkább a jövőre készül. Mivel az szerfelett valószínű, hogy a vetélytársak is szereznek még pontokat, a Vasasnak a hátralévő kilenc meccsből szinte az összeset meg kellene nyernie a megmeneküléshez, ilyen csodák viszont a futballban nincsenek, így viszont a váltás a kispadon nem oldana meg semmit sem. A rossz döntéseket a vezetők hozták meg, ők magukat nyilván nem rúgják ki, de most töredelmesen beismerték a saját súlyos hibáikat – ez az egy, ami a javukra írható. Most pedig alighanem majd újragombolják a kabátot, hogy a csapat jövőre visszakerülhessen az élvonalba.

Abban persze biztosak lehetünk, hogy az már nem Kondás Elemér feladata lesz.

Borítókép: Kondás Elemér folytathatja a munkát, az utolsó hely ellenére is (Fotó: Vasasfc.hu)