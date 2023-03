Ádám Martin és a gólkirályjelölt Varga Barnabás verseng Rossi keretében

A kiemelkedő teljesítményre Marco Rossi is felfigyel. A magyar labdarúgó-szövetségi kapitánya az ősszel még nem hívta be a keretébe a góllövőlista éllovasát, Varga Barnabás. A Gyirmóttól a nyáron Paksra igazolt középcsatár azonaban az új évben is szépen termeli a gólokat, már 17 találatnál jár, s Rossi teljes joggal gondoja úgy, hogy ott a helye a legjobbak között. Paksi elődjével, Ádám Martinnal egyetemben, hiszen a koreiai Ulszan légiósa is kapott meghívót. Már csak az a kérdés, melyikük lesz tagja a kezdőtizenegynek, egyben a vissavonult Szalai Ádám utódja.

Rossi két újonc kapust is behívott. A ZTE a tavasszal gyengélkedik, ám Demjén Patrik így is meggyőzhette a kapitányt, hogy ott a helye a válogatott keretében. Ennél is nagyobb meglepetés az angol West Ham Unitedben játszó Hegyi Krisztián behívása a keretbe. A két kapus annak is köszönheti a bizalmat, hogy Szappanos Péter kegyvesztett lett a Honvédnál. A sérült Gulácsi Péter távollétében természetesen Dibusz az első számú jelölt kapusposzton.

Csoboth Kevin a negyedik újonc, aki anno Szoboszlai Dominik társaként szintén tagja volt az Európa-bajnokságra kijutott U17-es csapatnak. Gulácsi Péter mellett egyaránt sérülés miatt hiányzik, Schäfer András és Callum Styles, valamint kisebb meglepetésre Nagy Zsolt és Kalmár Zsolt, utóbbi a minap hosszabbított a DAC-nál

Kisebb meglepetés még Ferenczi János reaktiválása, a 32 éves debreceni középpályás eddig egyszer, 2019-ben Montenegró ellen volt válogatott.

Marco Rossi csapata március 20-án találkozik Telkiben. A magyar válogatott 23-án 19.30-kor a Puskás Arénában Észtország ellen vív edzőmeccset, majd 27-én Bulgária ellen ugyanott már Európa-bajnoki selejtezőt játszik.

– Ahogy a frankfurti sorsoláson és a novemberi mérkőzések környékén is említettem, számunkra nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb játékosunk egészséges legyen és rendszeresen játsszon a klubcsapatában – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Sajnos jelenleg ezen a téren nem állunk jól, így négy újonc is lehetőséget kap a mostani keretben, illetve Ferenczi János is velünk lesz visszatérőként. A két mérkőzés kezdőcsapatában lesznek különbségek, de tudjuk, hogy nem igazán van lehetőségünk a kísérletezésre, hiszen az észtek elleni első mérkőzést arra szeretnénk felhasználni, hogy minél jobban felkészüljünk a bolgárok ellen. Négy hónapja játszottunk utoljára, így fontos, hogy a felkészülési mérkőzésen visszaépítsük a szükséges automatizmusokat.

A két mérkőzés közül természetesen a második, a Bulgária elleni Eb-selejtező a fontosabb.

– Bulgária négy mérkőzéssel ezelőtt új szövetségi kapitányt nevezett ki . A váltás új játékrendszert és játékfelfogást is eredményezett. Sokkal agresszívabban játszanak, magasabban védekeznek és proaktívabban játszanak. Ugyanez igaz a játékrendszert és a stílust is illetően az észt válogatottra is, amelyet pont ezért választottunk ellenfélnek a mostani felkészülési mérkőzésre, hiszen így az ellenük játszott mérkőzés nagyon sok hasznos tapasztalattal szolgálhat a Bulgária elleni mérkőzésre történő felkészülés során – jellemezte az ellenfelet. Marco Rossi.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Demjén Patrik (ZTE FC), Dibusz Dénes (FTC), Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia) Hátvédek: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (FTC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország) Középpályások: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Ferenczi János (DVSC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (Panathinaikosz – Görögország), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Vécsei Bálint (FTC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország) Csatárok: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Németh András (HSV Hamburg – Németország), Sallai Roland (Freiburg – Németország), , Varga Barnabás (Paksi FC)

Borítókép: Varga Barnabás a válogatottban is bizonyíthat