Romániában őrjöngenek és hazugnak nevezik a Magyar Labdarúgó-szövetséget

A keddi bejelentés hatalmas felzúdulást váltott ki a román politikai életben és a futballvilágban. A román sportélet számos képviselője megengedhetetlennek, „súlyos sértésnek” tekinti a fejleményeket.

– A FRF hivatalos állásfoglalást kér az UEFA-tól. Itt most kinyílhat Pandora szelencéje, ilyen alapon Szerbia is jöhet olyan zászlóval, amely magában foglalja Koszovót is – nyilatkozta Andrei Vochin, a Román Labdarúgó-szövetség elnökének tanácsadója.

A FRF ma reggel közleményben tért vissza a témára, és azt állítja: megkeresése nyomán azt a választ kapta az UEFA-tól, hogy nem engedélyezte a Magyar Labdarúgó-szövetség által emlegetett jelképeknek az „európai szintű” mérkőzéseken történő használatát a lelátókon.

A román sportági szövetség szerint az MLSZ hibázott előző napi bejelentésével, a hasonló szimbólumoknak – Nagy-Magyarország-térkép – a feltüntetése áthágná az UEFA fegyelmi szabályzatának előírásait, amelyek tiltják a „provokáló, politikai üzenetek” megfogalmazását.

A 115-szörös román válogatott Gheorghe Popescu felkérte a bukaresti hatóságokat, hogy sürgősen lépjenek közbe a Nagy-Magyarország-térkép kérdésében, amelynek szerinte nincs köze a sporthoz. Szerinte ebben az ügyben nem a sportági szövetség, hanem a politika az illetékes, a térkép ugyanis megállapítása szerint politikai szimbólum. Természetesen nem maradhatott ki az ellenzők kórusából George Becali, a bukaresti FCSB (egykori Steaua) futballklub tulajdonosa sem.

A Gheorghe Popescuhoz hasonlóan börtönt járt klubvezető mindazonáltal úgy vélekedett, ez a döntés semmilyen formában nem befolyásolja Romániát, meggyőződése szerint pedig az UEFA-nál nem tudják, mit jelent a Nagy-Magyarország.

– És akkor mi változik, ha felteszik a térképet a pólókra, zászlókra? Visszaadjuk mi nekik Erdélyt? Legyünk egészségesek, mert nem adunk mi nekik vissza semmit!” – dörögte a Prosport sportportálnak adott nyilatkozatában Becali. „Politikai érdekekről és tétekről” beszél a téma kapcsán Ionut Stroe egykori román sportminiszter is. A kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti képviselője közösségi oldalán posztolt bejegyzésében úgy vélekedett, a politikának nincs keresnivalója a sportban, és szerinte a Nagy-Magyarország-térképnek a lelátókon való használatának engedélyezése „veszélyes precedenst” teremtene.

Borítókép: a szurkolók számára az összetartás jelképe ez a molinó (Fotó: Magyar Nemzet)