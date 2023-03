Mégis engedélyezi a Nagy-Magyarországot ábrázoló molinókat az UEFA

– Már egy tavaly októberi beadványban is igyekeztünk egy konkrét ügy kapcsán elmagyarázni a döntéshozóknak, hogy nem tekintendő kirekesztő megnyilvánulásnak ennek a jelképnek a használata, illetve a folyamatban lévő ügyektől függetlenül én magam is kezdeményeztem olyan megbeszéléseket, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy az UEFA engedélyezi vagy tiltja, hogy megjelenjen a Nagy-Magyarország-ábrázolás a lelátón – mondta Csányi Sándor. – A kezdeményezéssel természetesen az a célom, hogy az európai szövetség és a FARE (Football Against Racism in Europe) is vegye le a tiltólistájáról a Nagy-Magyarország-jelképet.

A Nemzeti Sport megtudta, az ügyben kedvező fordulat állt be, sikerült meggyőzni az UEFA illetékeseit, hogy a „történelmi Magyarország-jelképet” ne kezeljék politikai indíttatású szimbólumként, tehát a jelkép megjelenhet a magyar válogatott mérkőzésein, és az MLSZ ezt hivatalosan is bejelentette.

AZ MLSZ KÖZLEMÉNYE A történelmi jelkép kihelyezésének engedélyezése ügyében az MLSZ az UEFA és a FARE egyértelmű állásfoglalását kérte. A két szervezet az MLSZ érvelését elfogadva elismerte, hogy önmagában a történelmi Magyarország-térkép és az árpádsáv színei nem minősülnek rasszista magatartásnak, ugyanakkor a drapériára helyezett további szimbólumokra és feliratokra, a szurkolói rigmusokra ez nem vonatkozik. Mindezek alapján a szövetség engedélyezni fogja a drapériák bevitelét a soron következő két mérkőzésen. Az elmúlt napokban mind az UEFA, mind a FARE eljuttatta válaszát a két hazai válogatott mérkőzés megszervezése előtt álló magyar szövetséghez. A várakozásoknak megfelelően a két szervezet továbbra is harcol a kirekesztés, ezen belül a rasszizmus ellen, ezért az ilyen üzenetet hordozó drapériákat ezután is büntetni fogja, ugyanakkor jelentős előrelépést jelent, hogy a kizárólag a történelmi Magyarország térképét és a magyar nemzeti színeket tartalmazó molinó önmagában nem minősül fegyelmi vétségnek. Az egyeztetések eredményeképpen a történelmi Magyarország tiszteletét és a határon túli szurkolókkal való összetartozást szimbolizáló drapéria stadionba történő bevitelét a szövetség engedélyezi az alábbi feltételek betartása mellett: – kizárólag a történelmi Magyarország térképét ábrázolhatja, más szimbólumot vagy feliratot nem.

– kizárólag piros, fehér és zöld színek lehetnek rajta.

– a molinót – a megszokott módon – be kell mutatni tartalma, valamint az égésmentesítés ellenőrzése miatt.

– a molinó a stadionban nem korlátozhatja a szurkolókat a mérkőzés zavartalan nézésében. A szurkolóinknak ugyanakkor tudnia kell, hogy ha a fentiek szerint engedélyezett drapériára a kihelyezésekor bármilyen módon rasszista vagy politikai üzenet kerül, illetve a drapériához bármilyen rasszista vagy politikai üzenet kapcsolódik, akkor az fegyelmi eljárást von maga után, és ezzel a szurkolóink maguknak, szurkolótársaiknak, a csapatnak és a magyar labdarúgás megítélésének ártanak. Az MLSZ a fentieken túl is minden szurkolót arra kér, hogy tartózkodjon a gyűlölet és a kirekesztés minden formájától. A gyűlölet nem pálya!

Borítókép: A szurkolók számára az összetartás jelképe ez a molinó (Fotó: Magyar Nemzet)