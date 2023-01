Szijjártó: A történelematlaszból is tépjük ki Nagy-Magyarországot?

– Van ez a FARE nevű szervezet, biztosan hallottunk már róla. Ez a FARE gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete. Ez egy olyan szervezet, amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek. Feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon. Ezek az emberek valószínűleg még nem élveztek egyetlen egy futballmeccset sem. Sose azért mentek ki a stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, mit lehet feljelenteni. És jól láthatóan fogalmuk sincs a történelemről. Tehát feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlók jelentek meg egy stadionban, a történelmi ismeretek teljes hiányára vall. Amit itt Nagy-Magyarországként írunk le, az egy történelmi tény. Ez nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus, az egy történelmi tény. Valamikor nézett ki így Magyarország, valamikor volt ekkora Magyarország – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. – Nekem van két általános iskolás fiam. Mind a kettő utánpótlás labdarúgó. A nagyobbik már felsős, és ők tanulnak történelmet. Ha jól láttam, a történelematlaszukban vannak olyan képek, amelyek mutatják, volt olyan időszak a történelem során, amikor ekkora volt Magyarország. A következő mérkőzésén a Dunakeszi Városi Sportegyesületnek a FARE-ellenőr kitépeti majd minden gyerek történelematlaszából ezt a képet? Nonszensz az, amit ez a szervezet művel. Én jól ismerem az UEFA elnökét, kiváló ember, térségünkből való, szlovén. Én nagyon remélem, hogy megszabadítja az UEFA-t is, meg az európai futballt is ettől a munkásőrszervezettől, mert csak bajt okoztak, és fognak is okozni. Jól látszik, hogy fogalmuk sincsen a világról, halvány lila segéd fogalmuk – elnézést az újpestiektől –, halvány fogalmuk sincsen a magyar történelemről – fogalmazott pénteki sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)