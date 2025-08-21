Egyedülálló a magyar csipszadó, más országok is követnék a példát

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai alapján az életmód felel az egészséget meghatározó tényezők 36 százalékáért, miközben az egészségügy csupán a 11 százalékáért. Az életforma megváltoztatása számtalan nehézségbe ütközik, globálisan egyre szélesebb körű kihívássá válik. Ilyen akadályok a mozgásszegény, ülő életmód, és ezzel szoros összefüggésben a modern infokommunikációs technikai eszközök kiterjedt használata – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A WHO ajánlásainak kiemelt eleme az egészségtelen élslmiszerek és üdítőitalok fogyasztásának visszaszorítása, ennek egyik eleme a csipszadó

Fotó: AFP

A WHO számos elemzésében és ajánlásában fogalmaz meg javaslatokat a kormányoknak az egészségtelen életmód visszaszorítására. Ezeknek az ajánlásoknak az egyik kiemelt eleme az egészségtelen élelmiszerek és üdítőitalok fogyasztásának visszaszorítása. Ennek eszközei többek között a termékkategória adóztatása és az egészséges élelmiszerek támogatása. A nemzetközi szervezet javasolt lehetőségek között szerepel a magas zsírtartalmú, sózott vagy cukrozott élelmiszerek marketingjének korlátozása és az egészségtelen élelmiszerek figyelmeztető címkékkel való ellátása is.

Ezzel kapcsolatban az Oeconomus elemzése felidézi:

Magyarországon 2011 szeptemberétől lépett életbe a népegészségügyi termékadó (NETA, azaz csipszadó), amely az egészségtelen élelmiszerek egy meghatározott csoportjára és a cukrozott üdítőitalokra vonatkozik. Jelenleg Európában ez a legrégebb óta folyamatosan hatályban lévő szabályozás.

Emellett számos további intézkedés is érvényben van Magyarországon, amelyek az egészséges életmódra való áttérést ösztönzik, ahogyan WHO is felhívja a figyelmet a támogató programok jelentőségére.

Pár éve, 2023-ban 15 új programot jelentettek be, amely a NETA-bevételekből rendelkezésre álló keretösszegből valósul meg, és amelyet az egészségügy és a szabadidősport képviselői közösén dolgoztak ki. E projektek az Aktív Magyarország program részeként valósulnak meg, és a közvetlen mozgásra ösztönzés mellett az infrastruktúra kiépítésében is szerepet játszanak.

Az idei év jelentős változásokat hoz az aktív életmód támogatásában, amik az egészségesebb életvitel előmozdítását segítik, hogy a Szép-kártya új, az Aktív magyarok zsebbel bővül.

Ennek keretében béren kívüli juttatásként havi legfeljebb tízezer forintot adhat a munkáltató kedvező, 28 százalékos adózással. A munkavállaló ezt az összeget kizárólag a saját egészségének megőrzésére vagy aktív kikapcsolódásra költheti el.