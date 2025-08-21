Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Tollhegyen

Füstölgő Klárika

Rózsadombi zabrált villájából tájékoztat a Brüsszelbe delegált delnő.

Pilhál György
Fotó: Lakatos Péter

„Augusztus huszadikán őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot” – tájékoztat videós posztjában 

Dobrev Klára DK-elnök, aki szerint a kormányfőtől csupán mézes-mázos szavakat hallunk a nemzeti összetartozásról, plusz múltba révedő nosztalgiát, amelyben ott az elnyomás és a mindent leuraló hamis kereszténység.

Csakhogy, figyelmeztet Klárika, Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a közös felelősséget jelenti, csupán a politikai üzletet: „Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben minket, magyar adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok a saját hazánkban, mert az ő rendszere nem a mindennapi életünkről, hanem az ő hatalmáról szól.” Holott – egy korábbi Klárika-idézet jön –: „az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van”. (Ezt alighanem Pulai András Publicus cége mérhette…) Elnök asszony szerint véget kell vetni annak a politikának, amelyik saját állampolgá­rait kiszolgáltatja, és dolgozóit szegénységbe taszítja. „Sajnos ez jut ma a sokaknak az orbáni kevesek Magyarországán, mert ahol a keveseknek sok jut, ott a sokaknál kevés marad” – tájékoztat rózsadombi zabrált villájából a Brüsszelbe delegált delnő.
Mindent egybevetve Dobrev Klárát elkeseríti, hogy az elmúlt évtizedben megismétlődni látszik a történelem; újra egyetlen párt próbálja rákényszeríteni akaratát a magyar emberekre. (Ennél csak az lehet elkeserítőbb, hogy nem a Demokratikus Koalíció.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

