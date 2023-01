„Olyan, mintha a mi jelenlétünk sem lenne fontos a stadionban”

A Nagy-Magyarország-jelkép idáig gyakran felbukkant a stadionok lelátóin, de jelen állás szerint a jövőben ez nem lesz így, mivel az Európai Labdarúgó-szövetség határozata nyomán a magyar szövetség ezentúl nem engedélyezi a szimbólum használatát az UEFA égisze alatt megrendezett mérkőzéseken.

A döntés a várakozásoknak megfelelően nem nyerte el minden szurkoló tetszését. A magyar válogatottat és a Ferencváros csapatát harminc éve támogató és a hazai mérkőzések mellett a külföldi túrákra is elkísérő Hölgye Richárdot elkeserítette a nem várt fejlemény.

– Ez nagyon fájdalmas, ugyanis Nagy-Magyarország térképe az a szimbólum, ami összetartja a nemzetet, ezáltal is érezzük, hogy hová tartozunk – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére a felvidéki, dunaszerdahelyi szurkoló. – Nekünk meg sem fordul a fejünkben, hogy egy másik állam himnuszát énekeljük és a zászlóját lengessük, egyértelmű, hogy a magyar nemzethez tartozunk, ezért járunk a magyar válogatott és a Fradi meccseire.

Ha valóban nem engedik majd bevinni ezt a jelképet, az kicsit olyan érzést keltene bennünk, mintha a mi jelenlétünk sem lenne fontos a stadionban. Részt vettünk a Fradi és a válogatott külföldi túráin is, és mindig a Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlót vittük magunkkal. Az a térkép a miénk, nem pedig a csonka Magyarországé vagy bármely más országé. Tudatosítani kellene, hogy a jelkép használata nem mások ellen van, hanem saját magunkért – mondhatni ez a gyógyír. Nekünk különleges jelentősége van, amikor a Himnuszt énekeljük a stadionban vagy a magyar válogatott, esetleg egyéni sportolóink sikereket érnek el. A határon túli magyarok szíve talán hevesebben dobog ilyenkor, mint másoké.

Hölgye éppen ezért abban reménykedik, hogy végül nem tűnik el a stadionokból a fontos szimbólum.

– Bízom benne, hogy az illetékesek megpróbálnak nyomást gyakorolni a nemzetközi szervekre, hogy ne legyen érvényben ez a tiltás. A elmúlt tíz évben a sportrendezvényeken, ahol a magyar válogatott játszott, illetve más magyarországi megnyilvánulások is azt mutatták, hogy nemcsak országban, hanem nemzetben gondolkoznak. Igaz volt ez a sportolókra, a szurkolókra és a vezetőkre is. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz – tette hozzá a drukker. – Tisztában vagyok vele, hogy nemzetközi nyomásra történik mindez. Rettenetes, ami a sportban folyik. Azt hirdetik, hogy a politikának nincs helye a sportban, mégis beleerőltetik. A játékosokat arra kényszerítették, hogy térdeljenek le, nyugaton pedig szivárványszínű karszalagot kellett hordaniuk a csapatkapitányoknak. Álszent módon hirdetik azt, hogy a politikának nincs ott helye.

Tényleg egy térképtől kell rettegni? Ez a lépés inkább a nemzetünk ellen szól – vélekedett.

Az erdélyi Transylvanian Fanatics szurkolói csoport a Facebook-oldalán reagált a fejleményekre.

– Az MLSZ által kitiltott Nagy-Magyarország jelképe, illetve az általunk is használt (az utóbbi időben szintén betiltott) Erdély címere, politikán felül álló, nemzeti identitásunkat és összetartozásunkat kifejező nemzeti jelképek. Akárcsak a piros, a fehér és a zöld szín. Ha a nemzeti csapat nyer a pályán, azzal 15 millió magyarnak okoz örömet. A jelképeknek, amik ezt kifejezik, igenis helyük van a lelátón.

Borítókép: Tetoválás egy szurkoló hátán a 2016-os Európa-bajnokság Magyarország–Portugália csoportmérkőzésén (Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther)