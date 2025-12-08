Ács RezsőpolgármesterSzekszárdFidesz-KDNPhalál

Meghalt Szekszárd egykori fideszes polgármestere

Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Ács Rezső, Szekszárd volt polgármestere. Ács 2014-ben a Fidesz–KDNP jelöltjeként lett a város vezetője, amely poszton 2019-ben is megerősítették a választók. Ezután 2023-ban távozott a politikus a város éléről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 22:27
Fotó: Facebook
Életének hatvanadik évében, súlyos betegség után elhunyt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere – írta meg a Teol. Ács Rezső 1965-ben született a Zala megyei Reziben. Szekszárdra a rendszerváltás idején költözött, majd a közéleti pályáját 1998-ban kezdte: a Fidesz önkormányzati képviselőjeként lett tagja a város közgyűlésének, majd 2006-tól alpolgármesterként dolgozott Szekszárdért. 

gyertya
Fotó: Pexels

Ezután 2014-ben a Fidesz–KDNP jelöltjeként polgármesterré választották, majd a következő, 2019-es önkormányzati voksolások alkalmával ismét bizalmat szavaztak neki a helyiek, a Fidesz–KDNP viszont akkor elveszítette a többségét a képviselő testületben.

Hivatali ideje alatt, 2020-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, amely súlyos hatással volt a mozgáskoordinációjára és a beszédére. 

Ennek ellenére folytatta a Szekszárdért végzett munkáját.

2023 májusában a város képviselő-testülete összeférhetetlenséget állapított meg nála, amelynek következtében polgármesteri megbízatását megszüntette a közgyűlés. A döntés 2023 októberében vált jogerőssé, amelyet Ács Rezső tudomásul vett.

A volt polgármester halálát a Facebookon megjelent bejegyzés erősíti meg.

 

Borítókép: Ács Rezső, Szekszárd volt polgármestere (Forrás: Facebook)

 

