Ne dőljünk be a digitális trükköknek! – Így védd meg a pénzed és az adataid a netes csalóktól

A digitális világ tele van lehetőségekkel – és sajnos azokkal is, akik ezt nem mindig jóra használják. A csalók ma már mesterien játszanak az emberek bizalmával, figyelmetlenségével és sokszor azzal a frusztrációval, amit egy váratlan fizetési felszólítás vagy félelmet keltő üzenet okozhat. Ismerős? A postafiókban felbukkanó „Hamarosan kikapcsoljuk a szolgáltatást”, „Tartozása van!” vagy épp a „Visszajár Önnek X ezer Ft!” típusú üzenetek talán már sokaknak vitték fel a vérnyomását.
Éppen ezért az MVM, mint felelős energiaszolgáltató szeretne mindenkit emlékeztetni: egy pillanatnyi ijedtség többe kerülhet, mint egy kis körültekintés.
Hogyan ismered fel a gyanús üzeneteket?
Ezek a levelek és SMS-ek átalában…
…furcsa, magyartalan mondatokat tartalmaznak
…hibás adatokat írnak a fogyasztásoddal kapcsolatban
…sürgető hangvételűek, fenyegetőek
…vagy épp túl kecsegtetőek
TIPP: Ha e-mailben fizetős hivatkozás érkezik, tartsd a kurzort a link fölé! A böngésző megmutatja, hogy hova vezetne valójában. Ha nem az MVM oldala? Már meg is spóroltál egy kellemetlen helyzetet azzal, hogy nem kattintasz.
Fontos tudni!
Az MVM Next sosem kéri a bankkártyád adatait az online ügyfélszolgálatán, ezt mindig csak ellenőrzött, biztonságos banki felületre átirányítva kell megadnod.
Mit tegyél, ha gyanús levelet kapsz?
Ne pánikolj, csak küldd tovább a gyanús e-mailt az [email protected] e-mail-címre.
Ha telefonon vagy SMS-ben keres valaki az MVM nevében, itt tudod ellenőrizni:
https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat
Az online térben azonban nemcsak védekezni tudsz, hanem tudatosan választott felületekkel biztonságosabbá is teheted a mindennapokat.
Éppen ezért létrehoztunk egy áttekintő oldalt, ahol összegyűjtöttük az MVM Next digitális ügyintézési lehetőségeit, itt minden fontos információt egy helyen megtalálsz:
https://www.mvmnext.hu/digitalisbiztonsag
A mai online világban az jelenti az igazi magabiztosságot, ha a pénzed és az adataid is biztonságban tudod. Ha valami gyanús, állj meg egy pillanatra és inkább ellenőrizd!
