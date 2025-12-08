Magyar PéterGyurcsány FerencKocsis Máté

Kocsis Máté kígyókiállításon érzi magát, amikor Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc közül kell választania

Kígyók kígyóznak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 22:24
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem tudok választani ebből a kínálatból – jelentette ki Kocsis Máté a baloldali politikusok felhozatalával kapcsolatban a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője egy gyermekkori történetén keresztül mutatta be, hogyan vélekedik a baloldali politikusokról, mint korábban Gyurcsány Ferenc, vagy jelenleg Magyar Péter.

Magyar Péter, Tisza Párt, jelölt
Fotó: AFP

– Amikor kicsi voltam, 5-6 éves, akkor a szüleim elvittek, Budapesten egy kígyókiállításra. Ott különböző kígyók voltak, de egyik sem volt szimpatikus – mesélte a frakcióvezető. Elmondása szerint sokféle kígyó volt ott, volt kicsi zöld és volt nagy fekete is, de mindegyiktől viszolygott.

Mindegyiktől viszolyogtam, és valahogy ezt érzem most is, hogy én nem tudok választani ebből a kínálatból

– utalt Magyar Péterre és Gyurcsány Ferencre.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu