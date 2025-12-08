Kocsis Máté kígyókiállításon érzi magát, amikor Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc közül kell választania

– Nem tudok választani ebből a kínálatból – jelentette ki Kocsis Máté a baloldali politikusok felhozatalával kapcsolatban a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője egy gyermekkori történetén keresztül mutatta be, hogyan vélekedik a baloldali politikusokról, mint korábban Gyurcsány Ferenc, vagy jelenleg Magyar Péter.

Fotó: AFP

– Amikor kicsi voltam, 5-6 éves, akkor a szüleim elvittek, Budapesten egy kígyókiállításra. Ott különböző kígyók voltak, de egyik sem volt szimpatikus – mesélte a frakcióvezető. Elmondása szerint sokféle kígyó volt ott, volt kicsi zöld és volt nagy fekete is, de mindegyiktől viszolygott.

Mindegyiktől viszolyogtam, és valahogy ezt érzem most is, hogy én nem tudok választani ebből a kínálatból

– utalt Magyar Péterre és Gyurcsány Ferencre.