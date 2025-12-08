Orbán ViktorBohár Dánielenergiabiztonság

Kiderült, melyik tárgyalás volt a legnehezebb Magyarország energiabiztonsága kapcsán

Törökországból hazafelé, a repülőúton kérte Bohár Dániel a miniszterelnököt, hogy értékelje az elmúlt hetek tárgyalásait. Orbán Viktor elárulta, hogy a Magyarország energiabiztonságát érintő egyeztetések közül melyik bizonyult a legnehezebbnek.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 22:21
Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Az elmúlt hetekben három, Magyarország energiabiztonsága szempontjából létfontosságú tárgyalást folytatott le Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő most Bohár Dániel mikrofonja előtt elárulta, melyik volt ezek közül a legnehezebb.

Orbán Viktor legnehezebb tárgyalása is sikerrel járt
Orbán Viktor legnehezebb tárgyalása is sikerrel járt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A legkeményebb diónak az időrendileg is első amerikai egyeztetést értékelte Orbán Viktor.

A legnehezebb Amerika volt, ahol azt kellett elintézni, hogy a Trump elnök úr kivegye Magyarországot az alól a szankciórendszer alól, amit ő vezetett be és amelynek a szándéka nem az volt, hogy Magyarországnak ártson, de a mellékhatása ez lett

– mutatott rá.

Ott azt kellett elintézni, hogy a szankció ránk ne vonatkozzon. Ez volt a legnehezebb, mert kivételt elérni egy szabály alól, ami mindenki másra vonatkozik, az a nemzetközi diplomáciában nehéz

– emelte ki a miniszterelnök.

Az orosz féllel való megállapodást úgy jellemezte, mint ami „könnyebb eset volt, de még mindig bonyolult”. Ennek hátterében az áll, hogy az orosz energetikai szektor infrastruktúrája az elmúlt időszakban több komoly támadást is elszenvedett.

Az orosz hátországban az energiaszolgáltató, -kitermelő intézményekre és vállalkozásokra katonai csapásokat szoktak mérni az ukránok, ezért nem világos, hogy Oroszország pontosan mennyit termel ki, hova tud szállítani

– magyarázta.

És azt kellett elérnünk, hogy ettől a bizonytalanságtól függetlenül az oroszok garantálják, hogy azt, amiben megállapodtunk, gázt is, meg olajat is, azt elérhetővé teszik a számunkra

– emlékeztetett.

A legkönnyebbnek a mai, törökországi tárgyalásokat ítélte, ahol „azt kellett elérnünk a törököknél, hogy rajtuk keresztül ez a gáz eljusson Magyarországra, és azt kellett elérni, hogy legyenek ugyanolyan fairek, mint voltak, mert a törökök sohasem érnek vissza azzal, hogy rájuk vagyunk utalva”.

Egy vezeték van csak, mégsem szokták felemelni a szállítási díjat, tehát egy korrekt üzleti partnernek minősülnek a törökök, és megállapodtunk, hogy ez így is marad

– mondta el Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

