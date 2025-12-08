Kiderült, melyik tárgyalás volt a legnehezebb Magyarország energiabiztonsága kapcsán

Az elmúlt hetekben három, Magyarország energiabiztonsága szempontjából létfontosságú tárgyalást folytatott le Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő most Bohár Dániel mikrofonja előtt elárulta, melyik volt ezek közül a legnehezebb.
A legkeményebb diónak az időrendileg is első amerikai egyeztetést értékelte Orbán Viktor.
A legnehezebb Amerika volt, ahol azt kellett elintézni, hogy a Trump elnök úr kivegye Magyarországot az alól a szankciórendszer alól, amit ő vezetett be és amelynek a szándéka nem az volt, hogy Magyarországnak ártson, de a mellékhatása ez lett
– mutatott rá.
Ott azt kellett elintézni, hogy a szankció ránk ne vonatkozzon. Ez volt a legnehezebb, mert kivételt elérni egy szabály alól, ami mindenki másra vonatkozik, az a nemzetközi diplomáciában nehéz
– emelte ki a miniszterelnök.
