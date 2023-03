Megaláztak, megzsaroltak! – kifakadt a Ferencváros válogatott labdarúgója

A német Margret Kratz csak akkor számítana a magyar női labdarúgás kiemelkedő alakjára, az FTC csapatkapitányára és edzőjére, ha lemondana vezetőedzői tisztségéről a Ferencváros bajnoki címvédő női labdarúgócsapatánál. Vágó Fanny nyolcszoros magyar és négyszeres osztrák bajnok, ötszörös Magyar Kupa- és háromszoros Osztrák Kupa-győztes, kétszeres magyar, négyszeres osztrák gólkirály, rendkívül elkeseredve nyilatkozott a Fradi.hu-nak:

Vágó Fanny gólerős játékos. Forrás: Instagram/fannyvago

– Soha nem hittem volna, hogy ez megtörténhet! A nemzeti csapat szövetségi kapitánya szerdán válaszút elé állított. Beszélgetésünket azzal kezdte, hogy a válogatottnál a szövetség nyomására el kell kezdeni a fiatalítást, ezért a továbbiakban nem számít rám, de később kiderült: egészen másról van szó. Szerinte az utóbbi időben látszódnak rajtam a fáradtság jelei, és az is, hogy nem bírom a kettős terhelést. Elmondta: a folytatásban csak akkor hív be a keretbe, ha felhagyok az edzősködéssel. Ez konkrétan zsarolás! Mélyen felháborít ez az egész, hiszen úgy gondolom, teljesítményem alapján nem kérdés, hogy a válogatottban a helyem. Egyáltalán nem vagyok fáradt, remek formában érzem magam, meg lehet nézni a bajnokságban és a nemzeti csapatban is a játékosok mutatóit, továbbra is a legjobbak közt vagyok. Ez az egész nem méltó ahhoz, amit eddigi pályafutásom során a magyar futballért tettem, és tenni is fogok. Ugyanis nem fogok felhagyni sem az edzősködéssel, sem az aktív játékkal. Az azonban biztos, hogy a jelenlegi szövetségi kapitánnyal a továbbiakban nem tudok együtt dolgozni. Tizenhat év alatt négy szakvezető irányításával 146 meccsen 74 gólig jutottam címeres mezben, amelyről a történtek ellenére sem mondok le. És nem vonulok vissza, legfeljebb nem mostanában gyarapítom majd válogatott meccseim számát és nem most lesz meg a 150. mérkőzésem nemzeti mezben.

Vágó Fanny nem hagyja cserben az FTC-t

A Ferencváros bajnokcsapatának játékos-edzője hozzátette: meg sem fordult a fejében, hogy cserben hagyja a Ferencvárost, amely klubnak olyan sokat köszönhet, ahol bíznak benne, számítanak rá és hagyják dolgozni.

– A Fradi az otthonom, nagyon hálás vagyok a klubnak, a vezetőinek, hogy mindig is bíztak, hittek bennem. Folytatom a munkát, és mindent megteszek a csapat sikereiért, a pályán és a kispadon egyaránt.

Úgy gondolom, hogy jó adag szakmai féltékenység is állhat a történtek mögött, amit nem értek, hiszen mindig, minden erőmmel segítettem a nemzeti csapat stábjának munkáját, ha kellett, a Fraditól bocsátottam rendelkezésre szakembereket.

A szövetségi kapitány arra hivatkozott, hogy az MLSZ egy éven belül hoz egy olyan döntést, melynek értelmében nem lehet valaki játékos és edző is egyszerre. Ezek után én rögtön a szövetségnél érdeklődtem, hogy valóban vannak-e ilyen tervek, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy szó sincs erről. Úgy gondolom, nem ezt érdemeltem. Megaláztak! – mondta Vágó Fanny.