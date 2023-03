A londoni klub udvariasan kirúgta az olasz vezetőedzőjét

Miután leszedte a keresztvizet a játékosokról, a klubról, a vezetésről is kendőzetlenül mondta el a véleményét:

– Eddig visszafogtam magam, de amit most láttam, az elfogadhatatlan, és természetesen szurkolói szempontból is az. Húsz éve ugyanaz a tulajdonosa a Tottenhamnek, de a klub soha nem nyert semmit, nem véletlen. Ha ezen az úton folytatják, akkor hiába váltogatják a menedzsereket, semmi változás nem lesz. A játékosokat is be kell vonni ebbe a szituációba, ha a klub változásokat szeretne elérni, ezt elhihetik nekem.