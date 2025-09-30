Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  Kylian Mbappé rövid válasza nagy népszerűséget generált a kazah médiában
Kylian Mbappé rövid válasza nagy népszerűséget generált a kazah médiában

Felfokozott érdeklődés előzi meg a Real Madrid BL-meccsét Kazahsztánban. A spanyolok a Kajrat Almati vendégeként lépnek pályára kedden, közép-európai idő szerint 18.45-ös kezdéssel, a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában sorra kerülő találkozón pedig mindenki ott akart lenni. Kylian Mbappé párbeszédbe elegyedett a helyiekkel, udvarias gesztusával pedig népszerű lett a kazah médiában.

2025. 09. 30. 16:06
Dean Huijsen (balra) és Kylian Mbappe a meccsnap előtt már Almatiban készülhetett fel a keddi BL-mérkőzésre. Fotó: AFP/Vyacheslav Oseledko
A Bajnokok Ligája 2. fordulójának keddi játéknapján két mérkőzést rendeznek 18.45-től. Az egyik a Real Madrid kazahsztáni vendégjátéka lesz, a 15-szörös BL-győztes klub a Kajrat Almati ellen játszik. Helyben valóságos őrület alakult ki a spanyolok körül, Kylian Mbappé pedig egyetlen mondatával hihetetlenül népszerű lett.

A kazah szurkolókból felfokozott érdeklődést váltott ki Kylian Mbappé és társainak érkezése
A kazah szurkolókból felfokozott érdeklődést váltott ki Kylian Mbappé és társainak érkezése (Fotó: AFP/Vyacheslav Oseledko)

 

Húszezren figyelték a Real Madrid repülőgépének útját

Jellemző a felhajtásra, hogy amikor szeptember 23-án elkezdték árulni a jegyeket, pillanatok alatt elkapkodták őket. A nagyjából 20 000 néző befogadására alkalmas stadion helyeire több mint egymillió jegyigénylés érkezett, a rendszer végül úgy osztotta szét a jegyeket, hogy ne csak a legelsők juthassanak hozzájuk, így próbálták „korlátozni” a jegyüzéreket – írja a Szovjetszkij Szportra hivatkozva az Origo.

Hogy a kazahok mennyire várták a Real Madridot, jól mutatja, hogy a küldöttség repülőjáratát mintegy húszezren követték a Flight Radar-alkalmazáson keresztül. Ez volt az adott éjszaka legnépszerűbb járata a világon!

A reptéren a madridiakat már a BL-himnusz fogadta, amelyet kazah népi hangszereken adtak elő. 

A csapat az InterContinental luxusszállodába költözött be, a szurkolók pedig mindent megtettek, hogy minél közelebb kerüljenek a játékosokhoz. A beszámolók szerint Kylian Mbappé és Vinícius Júnior voltak a legnépszerűbbek.

 

Kylian Mbappé népszerű párbeszéde a helyiekkel

Mbappé egyébként külön barátságos fogadtatást kapott. Mivel Kazahsztán lakosságának többsége muszlim, a helyiek arabul köszöntötték őt, erre pedig a francia válogatott támadó is a közös nyelven reagált. „Szalám alejkum, testvér!” – mondták a vendéglátók, mire a francia mosolyogva így felelt: „Va alajkumu asz-szalám!”, azaz „Béke veletek”, amire a válasz az, hogy „És veletek a béke”. A kazah média igencsak felkapta ezt a rövidke párbeszédet.

A Real Madrid csapatát 2500 rendőr őrzi, a hírek szerint a királyi gárda az átmeneti szállásául szolgáló 15 emeletes InterContinental hotelban mind a 277 szobát lefoglalta. Ez azért bizonyára nem teljesen helytálló, mert vannak vendégek a hotelban, akik természetesen ledöbbentek az őrülettől, de jelenleg nem lehet szobát foglalni a hotelban. Az Origo híre szerint az államhoz közeli Kazinform hírügynökség arról számolt be, hogy a csapat „exkluzív használatra” kapta a hotelt, amely a saját döntése értelmében most nem fogad más vendégeket.

A Kajrat az első játéknapon 4-1-es vereséget szenvedett a Sporting otthonában, míg a Real Madrid házigazdaként 2-1-re legyőzte a Marseille együttesét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

