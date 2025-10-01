Ki hitte volna, lovak is főszereplők lettek az egyik szerda esti BL-meccsen + videó

Az azeri Qarabag úgy került fel a Bajnokok Ligája 36 csapatos főtáblájára, hogy a selejtező rájátszásában 5-4-es összesítéssel a Ferencváros csapatát ejtette ki. Az alapszakasz első fordulójában az azeri bajnok hatalmas meglepetésre 3-2-re győzött a Benfica otthonában, így szerda este hazai pályán nagyon optimistán léphetett pályára az FC Köbenhavn ellen. A dánok az első körben otthon 2-2-t játszottak a Bayer Leverkusen ellen. Az FC Köbenhavn csapatának 3200 kilométert kellett repülnie Bakuba, de Jacob Neestrup vezetőedző ezt poénra vette. Megjegyezte, hogy az ötödik fordulóban Kazahsztánba utaznak, az még hosszabb út lesz, most pedig jó szelet fogtak ki, a tervezettnél egy órával hamarabb landoltak, így nem panaszkdnak. A meccs előtt a Tofiq Bahramov stadionban formabontó módon lovas felvonulás is volt, amire nagyon készült a házigazda!

A Qarabag látványos műsorral készült

A Qarabag a pályán és a pályán kívül is a látványosságra törekedett

S a nagy felhajtás után a Qarabag csapata is igyekezett kitenni magáért, az első félidőben lendületesen, látványosan játszott, és a 28. percben Zoubir góljával meg is szerezte a vezetést. Fordulás után aztán nagyot változott a játék képe, a dánok kerültek mezőnyfölénybe, de a kaput nem tudták bevenni, csak kapufáig jutottak. A 83. percben viszont a Qarabagból Addai betalált, az azeri bajnok így 2-0-ra győzött, és két forduló után hat pontja van – ezt ki gondolta volna?!