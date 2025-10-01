  • Magyar Nemzet
QarabagFerencvárosBajnokok Ligája

Ki hitte volna, lovak is főszereplők lettek az egyik szerda esti BL-meccsen + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában a szerdán kora este játszott találkozókon: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2-0, Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0-4. A Qarabag formabontó műsorral vezette fel az összecsapást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 20:38
A Qarabag csapata robog a BL-ben Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
Az azeri Qarabag úgy került fel a Bajnokok Ligája 36 csapatos főtáblájára, hogy a selejtező rájátszásában 5-4-es összesítéssel a Ferencváros csapatát ejtette ki. Az alapszakasz első fordulójában az azeri bajnok hatalmas meglepetésre 3-2-re győzött a Benfica otthonában, így szerda este hazai pályán nagyon optimistán léphetett pályára az FC Köbenhavn ellen. A dánok az első körben otthon 2-2-t játszottak a Bayer Leverkusen ellen. Az FC Köbenhavn csapatának 3200 kilométert kellett repülnie Bakuba, de Jacob Neestrup vezetőedző ezt poénra vette. Megjegyezte, hogy az ötödik fordulóban Kazahsztánba utaznak, az még hosszabb út lesz, most pedig jó szelet fogtak ki, a tervezettnél egy órával hamarabb landoltak, így nem panaszkdnak. A meccs előtt a Tofiq Bahramov stadionban formabontó módon lovas felvonulás is volt, amire nagyon készült a házigazda!

A Qarabag a pályán és a pályán kívül is a látványosságra törekedett

S a nagy felhajtás után a Qarabag csapata is igyekezett kitenni magáért, az első félidőben lendületesen, látványosan játszott, és a 28. percben Zoubir góljával meg is szerezte a vezetést. Fordulás után aztán nagyot változott a játék képe, a dánok kerültek mezőnyfölénybe, de a kaput nem tudták bevenni, csak kapufáig jutottak. A 83. percben viszont a Qarabagból Addai betalált, az azeri bajnok így 2-0-ra győzött, és két forduló után hat pontja van – ezt ki gondolta volna?!  


A másik szerda kora esti összecsapáson a Newcastle 4-0-s győzelmet aratott a belga Union Saint-Gilloise otthonában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0), gólszerzők: Zoubir (28.), Addai (83.)
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0-4 (0-2), gólszerzők: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)

később:

Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00
Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00
Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00
Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

