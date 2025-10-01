Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Szoboszlai nyakába varrják a vereséget? Íme a reakciók!

A Szoboszlai Dominik által elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt értékesítő Galatasaray 1-0-ra nyert a vendég Liverpool ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójában. A magyar középpályás ismét jobbhátvédként kezdett, ugyanakkor a hibája mellett egyáltalán nem játszott rosszul. A baloldali védő, Kerkez Milos is végig a pályán volt az angol bajnoknál, az isztambuliak magyarja, Sallai Roland az utolsó 20 percre állt be. Szoboszlaiék BL-ben nyújtott teljesítményét közepesre értékelte a szaksajtó.

2025. 10. 01. 7:09
Szoboszlai Dominik Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Galatasaray's Senegalese defender #04 Ismail Jakobs (R) fight for the ball during the UEFA Champions League first round day 2 football match between Galatasaray (TUR) and L
Szoboszlai Dominik (balra) sok párharcra kényszerült Isztambulban Fotó: YASIN AKGUL Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik meggondolatlan, talán kissé túl vehemens megmozdulása után került hátrányba a Liverpool Isztambulban, s végül ki is kapott 1-0-ra a Galatasaraytól. Az első negyedóra végén odalépett és odacsapott a tizenhatoson belül cselező Yilmaznak, amiért büntetőt kapott a török csapat. Victor Osimhen értékesítette, az angol bajnok nem tudott kiegyenlíteni, s vereséggel távozott.

Szoboszlai Dominik (Liverpool) a Galatasaray elleni BL-meccsen
Szoboszlai Dominik (balra) szoros őrizetet kapott a Galatasaray elleni BL-meccsen Fotó:  Middle East Images via AFP/Burak Basturk

Az ellenünk megítélt tizenegyes miatt kissé csalódott voltam, de összességében megvoltak nekünk is az esélyeink. Szoboszlait nem hibáztatom. 

Az ellenfél érezte a kontaktot és jókor esett össze, ezzel egy 20%-os tizenegyest 100%-ossá alakított. Nagyon okosan csinálta – idéztük a Liverpool vezetőedzőjét Arne Slotot, aki elismerte a tizenegyest kiharcoló Yilmaz érdemeit, ugyanakkor nem marasztalta el a szabálytalankodó Szoboszlait.

A holland tréner nem könnyítette meg a magyar labdarúgó helyzetét, mert ismét a védelem jobb oldalán játszatta, majd az utolsó fél órára tolta fel eredeti helyére, a középpályára. Szoboszlai mindkét poszton aktív volt, rengeteget találkozott a labdával a 24 éves játékos, akinek a hibája ugyanakkor sorsdöntőnek bizonyult.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos érdemjegyei

Ezek után nem meglepő, hogy az értékelésekre is rányomja a bélyegét az összehozott büntető. 

Mégis kijelenthető: ahogy Arne Slot, úgy a szakírók sem Szoboszlai nyakába varrják a vereséget. A magyar válogatott csapatkapitánya nem kapott jó osztályzatokat, de ez a Liverpool legtöbb játékosáról ugyanúgy elmondható. 

Az Origó által szemlézett lapok közül a Liverpool Echo 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak, akiről azt írják, hogy jobbhátvédként kemény meccset produkált. A tizenegyes szituációról megjegyzik, hogy valóban elég könnyű síppal befújt ítélet volt. Kerkez Milos szintén 5-öst kapott. Róla azt írják, hogy a bekapott gól után támadásban nem tudott hozzátenni a Liverpool játékához, mellette azért megjegyzik, hogy az első félidőben kis szerencsével gólt is lőhetett volna egy szöglet utáni kavarodásban. A This is Anfield 6-ost adott Szoboszlainak. 

Kiemelik, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, de azért megjegyzik, hogy ezt a szintet ezen a mérkőzésen nem sikerült hoznia.

Kerkez Milos egyaránt 6-os értékelést kapott a a Liverpool Echótól és a liverpool.comtól is. Utóbbi 5-öst adott Szoboszlainak. Kiemeli, hogy a labdás fázisban ezúttal nem nyújtott túl sokat, ráadásul több olyan beadása is volt, amit az első védő azonnal ki tudott fejelni.

A győztes csapatba csereként beállt Sallai Rolanddal külön cikkben foglalkozunk majd...

