Egy kutya, két macska – számolja ki, mekkora adóval sújtaná a baloldali megszorítócsomag

Egyre több részlet válik világossá abból a baloldali megszorítócsomagból, amelyet kedden hozott nyilvánosságra az Index. A Tisza Párt tagadja ugyan, hogy hozzájuk köthető a program, és Magyar Péter minden médiumot perrel fenyeget, aki ír róla, de az kétségtelen tény, hogy szakértők által részlleteiben is alapan kimunkált megszorítócsomagról van szó – írja a Világgazdaság. A lap megvizsgálta, mit tartalmaz a kutyaadó és macskaadó, mennyi lenne a befizetendő összeg, és milyen szankciókat terveznek a kitalálói.

A kutyaadó, macskaadó terve kiszivárgott, súlyos büntetéseket is tartalmaz (Fotó: Vovatol/Shutterstock)

Mindenki kiszámolhatja, mennyi lesz a kutyaadó

A cikk azt írja, Magyarországon a becslések szerint kétmillió kutya és két és fél millió macska él, ami az jelenti, hogy a háztartások csaknem fele tart legalább egy állatot. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a nagyjából 9,7 millió lakosból 5-6 millió él olyan környezetben, ahol minimum egy kedvtelésből tartott állat van. A javaslat azzal indul, hogy az országos eb- és macskaadó bevezetése nem csupán új bevételi forráshoz juttatná az államháztartást, hanem egy komplex szabályozási és finanszírozási rendszert is kialakítana. Az adó alanya az ált tulajdonosa lenne, a mértéke pedig évi 18 ezer forint állatonként. Az egész rendszer kulcseleme a mikrocsipalapú nyilvántartás, amelyet a Nébih kezel. Ehhez

az állatorvosok,

a tenyésztők,

a menhelyek

és a szakmai szervezetek

valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség mellett kapcsolódnak. A megszorítócsomag szerzőinek azért is tetszhetett meg a kutyaadó és a macskaadó, mert az állattartás mögött jelentős gazdasági tevékenység húzódik:

valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség mellett kapcsolódnak. A megszorítócsomag szerzőinek azért is tetszhetett meg a kutyaadó és a macskaadó, mert az állattartás mögött jelentős gazdasági tevékenység húzódik: Az állateledel-piac értéke meghaladja az évi ötszázmilliárd forintot,

az állatorvosi szolgáltatásoké az évi százmilliárdot, illetve a kisállat-felszerelések eladásai is dinamikusan növekednek.

Ami a dokumentum szerint viszont kifejezetten probléma, hogy a kóbor állatok eltartása éves szinte több milliárd forintot emészt fel az állami, illetve az önkormányzati forrásokból. Ez indokolja, hogy ezekhez a költségekhez az állattartók is hozzájáruljanak. Az elképzelés magyarországi megvalósítását azzal is alátámasztja, hogy az eb- és macskatartás adóztatása több országban is régóta létező gyakorlat, így például Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában vagy a skandináv országokban. Ezekből tanulságként azt vonják le, hogy az adó és a díj arányosan elenyésző az állattartás teljes költségeihez képest, így abba a lakosság beletörődik. Hogy ez a magyarokra is igaz lenne, az azért kérdéses. Merthogy a javaslat azzal kalkulál, hogy a gazdiktól évente

81 milliárd forintot lehetne beszedni.

A Világgazdaság szerint ez az összeg nagyságrendekkel nagyobb a jelenlegi állatvédelmi kiadásoknak. Azért az is olvasható az anyagban, hogy az adó akkor válhat elfogadottá, ha a lakosság számára világos, hogy ezt a pénzt célzottan és transzparensen költi el az állam. „A kommunikáció kulcsa, hogy nem általános sarcról, hanem célzott közösségi hozzájárulásól van szó, amelyből közvetlen társadalmi előnyök származnak” – idézi a portál a kiszivárgott dokumentumot.