Tordai Bence alpári módon szállt bele Orbán Viktorba

Hatalmas a tolongás a régi baloldal levitézlett figurái között, hogy kinek sikerül behízelegnie magát a Tisza Párt listájára. Egymás sarkát tapossa Hadházy, Kunhalmi, Szabó Tímea és Tordai Bence, hogy hozzájusson a biztos bejutó pozícióhoz. Ehhez természetesen teperni kell, szakmányban szidni a kormányt és a miniszterelnököt.
Ezúttal Tordai Bence a Facebook-oldalán mutatta meg, hogy rá bizony mindig lehet számítani, mindig kész alpári módon beleszállni Orbán Viktorba. Természetesen a tőle megszokott stílusba esett neki a miniszterelnöknek:
„Orbán nem egy géniusz. Orbán egy gerinctelen Putyin-csicska. Aki szégyent hoz Magyarországra.”
Felháborító!
Tordai Bencében nem kellett ezúttal sem csalódni, most is bebizonyította, hogy az egyik legellenszenvesebb baloldali politikus. Ráadásul nem csak a minősíthetetlen stílusában illik rá a tipikus baloldali politikus jellemrajza. A ravaszkodás, a szemérmetlen, jogellenes lépések is a repertoárjába tartoznak.
Ismeretes, Tordai jogellenesen építkezett Budapest egyik legdrágább részén, a II. kerületben. Még 2016-ban vásárolta azt a parasztházat, amelynek helyére egy 150 millió forint értékű luxusvillát húzott fel. A hatóságok hamarosan megállapították: nem felújítás történt – illegális építkezéssel, egy zugvillával állunk szemben.
Helyben vagyunk! Tordai kifinomult stílusa, jellemes személyisége és megnyerő karaktere hézagmentesen illik bele Magyar Péter szedett-vetett csapatába.
Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)
