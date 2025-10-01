A zugvilla mártírja

Újabb harsány interjúban leplezte le a Fidesz népnyúzó politikáját minap Tordai Bence független országgyűlési képviselő a KlikkTV Mélyvíz című műsorában. A felajzott honatya (aki nem mellesleg a Szőlő utcai rágalmazók egyike) azt magyarázta, hogyan fonódik össze Magyarországon a politika, a korrupció és az igazságszolgáltatás – a tarthatatlan állapotokat saját, három éve tartó villakálváriáján keresztül próbálta szemléltetni. (Gondolom, ezért készült az interjú.)

Ismeretes, Tordai jogellenesen építkezett Budapest egyik legdrágább részén, a második kerületben. Még 2016-ban vásárolta azt a parasztházat, amelynek helyére egy 150 millió forint értékű luxusvillát húzott fel. A hatóságok hamarosan megállapították: nem felújítás történt – illegális építkezéssel, egy zugvillával állunk szemben. Képviselő uram szerint természetesen politikai lejárató hadjárat indult, amelynek ő az áldozata. A bíróság által elrendelt épületbontás pedig a jogállami eszközöket fegyverként használó Orbán-rendszer üzenete minden ellenzéki politikus felé. – Ez már nem csupán az én házam ügye, minden magyar állampolgár ügye – tájékoztatott Tordai mártír.

Kis színes. Évekig tartó háborgása után hősünk váratlanul azzal állt elő, kezdeményezni kívánja a vonatkozó szabályzat kerületi módosítását. Vagyis, ha kimondatlanul is, elismerte a zsiványságot… (Ezt persze korábban is megtehette volna. Így viszont húzhatta az időt.) Az egész disznóság attól igazán érdekes, mert képviselő uram egyvégtében az igazság fölkent bajnokát alakítja, örökké erre hivatkozva erőlködik. Annak pedig ismerjük a végét…