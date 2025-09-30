  • Magyar Nemzet
Újabb fordulat Tordai Bence villaügyében: így próbál ügyeskedni a baloldali politikus

Tordai Bence és az ügyvédje, Magyar György elismerték, hogy szabálytalanul épült a zöldpárti politikus villája. De most próbálnák a szabályokat ahhoz igazítani, hogy fennmaradhasson a luxusépület.

2025. 09. 30. 10:34
Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Ügyeskedéssel próbálja elkerülni Tordai Bence, hogy lebontsák a szabálytalanul épült villáját. Gór Csaba, a Fidesz II. kerületi önkormányzati képviselője a közösségi oldalán azt írta, hogy Tordai Bence már megint kiskaput keres az egyenes út helyett. 

A budai polgárok ennél többet érdemelnek

– tette hozzá.

Sánta Zsófia, a kerület ugyancsak kormánypárti képviselője részletesen beszámolt arról, hogy machinálna a szabályokkal a zöldpárti politikus. Eszerint az ügyben tartott bírósági tárgyaláson a Tordait képviselő Magyar György azzal próbált védekezni, hogy kezdeményezték a II. Kerületi Önkormányzatnál a kerületi építési szabályzat módosítását.

De azt is elismerték, hogy Tordai építkezése nem felel meg a szabályoknak. 

Azonban Magyar György a kezdeményezést nem tudta semmilyen hiteles dokumentummal alátámasztani, a bíróság pedig határidővel arra kötelezte a képviselőt, hogy mutasson fel bizonyítékot állítására.

Örsi Gergely II. kerületi polgármester demokráciafelfogásába vajon belefér, hogy beterjeszti a testület elé az építési szabályzat enyhítését, és ezzel asszisztál politikai haverja jogellenes építkezésének szabályossá tételéhez?

– tette fel a kérdést Sánta Zsófia fideszes politikus.

 

A bíróság egyszer már ítéletet mondott Tordai villájáról

A 2025. február elején nyilvánossá vált friss képviselői vagyonnyilatkozatok alapján Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője jelenleg is az illegálisan átalakított II. kerületi villában lakik családjával. 

A botrányt 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta:

Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt.

Tordai ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. Azt még laikus szemmel is meg lehet állapítani, hogy az újonnan felhúzott épület semmilyen vonásában nem emlékeztet a régire.

A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is elindult: Tordai megtámadta például a kormányhivatal azon határozatát, amellyel elutasították, hogy hatósági bizonyítványt adjanak ki az ingatlanra. Az indoklás szerint azért tagadták meg ezt, mert a párbeszédes politikus egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogellenes és szabálytalan volt. A döntést a Fővárosi Törvényszék és a Kúria is helybenhagyta.

2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok. 

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

