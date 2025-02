Tordai továbbra sem bontotta le a luxusingatlanját, tartozásai viszont csökkentek

Tordai Bence továbbra is büszke tulajdonosa annak a második kerületi, 130 négyzetméteres ingatlannak, amelyről a Kúria korábban megállapította, hogy jogellenesen építette fel – derül ki a Párbeszéd politikusának vagyonnyilatkozatából.

Tordai Bence villáját egy parasztház helyére építtette a II. kerületben. Fotó: Origo

Emlékezetes, a Tordai Bence országgyűlési képviselő házával kapcsolatos botrány 2022 nyarán robbant ki, miután a Metropol megírta, hogy a politikus 2016-ban vásárolt egy telket a II. kerületben, amelyen egy régi parasztház állt.

Tordai ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna.

Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. Azt még laikus szemmel is meg lehet állapítani, hogy az újonnan felhúzott épület semmilyen vonásában nem emlékeztet a régire. 2022 augusztusában már a kormányhivatal is megállapította a szabálytalanság tényét. Az ügy bírósági szakaszában sem született Tordai Bence számára kedvező ítélet: előbb a Fővárosi Törvényszék, majd tavaly májusban a Kúria is úgy határozott, a politikus jogellenesen építkezett.

Tordainak egyébként egy 2018-as évjáratú Toyota Avensis is a tulajdonában van. Magánszemélyekkel szembeni tartozása 6 millióról 3,5 millióra, hiteltartozása pedig 20 millióról 17 millióra csökkent. Tordai Bence a 4-es jövedelmi sávot tüntette fel vagyonnyilatkozatában, ami azt jelenti, hogy 1 és 5 millió forint között keres havonta.