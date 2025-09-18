Jámbor András szikrát kapott

Egyre markánsabb görbét mutat Magyar Péter egyedfejlődése, az ember alig győzi kapkodni a fejét. Ott tartunk, hogy a magát meggyőződéses jobboldalinak tartó kistérségi messiás immár azt a Jámbor Andrást is az ájult hívei között tudhatja, aki a legutóbbi országgyűlési választáson a vérbolsi Szikra Mozgalom jelöltjeként szerzett párbeszédes mandátumot. A torzonborz ember már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan bejelentette, nem indul a jövő évi választáson, ellenben a Tisza Pártot támogatja, ugyanis tetszik neki, hogy a platószónok markáns baloldali kormányzásra készül. A szimpátia kölcsönös (Jámbor azért lehet hasznos a Tiszának, mert jó kapcsolatot ápol a Bajnai-féle datadatos világgal, számottevő ismeretsége van a tengerentúlon; Biden elnöksége idején még pénzt is láthatott onnan.) A zavaros szikrás a minap azt nyilatkozta, a Tisza „balosabb politikai ajánlat”, mint a 2022-es ellenzéki összefogás volt: „az én feladatom, hogy egyrészt le legyen váltva a rendszer, másrészt hogy a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket a felszínen tartsam.”

Aki nem tudná, a társadalmi igazságosságon őrködő Jámbor szabadidejében kaszinókat és luxuséttermeket szokott látogatni a Szikra-tagokkal. Igaz, csak a létesítmények bejáratáig mennek, onnan ordítják a világba javaslatukat: „Vesszenek a gazdagok!” (Volt, hogy mindnyájukat eltángálták az épület biztonsági emberei.) Mindezek ismeretében érdekesnek ígérkezik Jámbor beilleszkedése abba a közösségbe, ahol Kollár Kingának, a párt EP-képviselőjének ingatlanarzenálja van, a friss alelnök, Forsthoffer Ágnes pedig „civilben” a Balaton nagyasszonya a maga százmilliós ingatlanjaival.