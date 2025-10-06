Egy jól ismert ukrán kém is beszállt a Tisza Párt mosdatásába

Tseber Roland Ivanovics nevére emlékeztet közösségi oldalán Menczer Tamás. Ő az a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Zelenszkij embere, akit Magyar Péter a testvérének nevezett.

Nos, Tseber Roland Ivanovics közölte, hogy a Tisza applikációját nem az ukránok készítették

– írta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint abból is látszik, mennyire meleg a pite, hogy Tseber ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak. Dehogy…

Tseber Roland a posztját egy olyan képpel illusztrálta, amelyen Tseber mellett Magyar Péter áll, az előtérben pedig Zelenszkij és Ursula von der Lyen látható. Menczer Tamás szerint Tseber ezzel be is ismerte, hogy a Tisza Világ applikáció ukrán, az applikáció letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak.

Zelenszkij, Von der Leyen, Magyar Péter, Tseber. Ez az ukrán, kék-sárga csapat. Mi maradjunk a piros-fehér-zöldnél!

– zárta gondolatait a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.