Egy jól ismert ukrán kém is beszállt a Tisza Párt mosdatásába

Menczer Tamás szerint abból is látszik, mennyire meleg a pite, hogy az ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06.
Tseber Roland Ivanovics nevére emlékeztet közösségi oldalán Menczer Tamás. Ő az a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Zelenszkij embere, akit Magyar Péter a testvérének nevezett. 

Nos, Tseber Roland Ivanovics közölte, hogy a Tisza applikációját nem az ukránok készítették 

– írta Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint abból is látszik, mennyire meleg a pite, hogy Tseber ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak. Dehogy…

Tseber Roland a posztját egy olyan képpel illusztrálta, amelyen Tseber mellett Magyar Péter áll, az előtérben pedig Zelenszkij és Ursula von der Lyen látható. Menczer Tamás szerint Tseber ezzel be is ismerte, hogy a Tisza Világ applikáció ukrán, az applikáció letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak. 

Zelenszkij, Von der Leyen, Magyar Péter, Tseber. Ez az ukrán, kék-sárga csapat. Mi maradjunk a piros-fehér-zöldnél!

 – zárta gondolatait a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

