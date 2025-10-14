Kiderült, hol és mikor hálózhatták be a Tiszát az ukránok + videó

Rendkívüli

A Tisza Párt alelnöke Berlinbe utazott a GITEX Europe konferenciára, ahol az ukrán Petersonapps vállalat kapcsolatba került a Tiszával. Ez később húszezer magyar személyes adatainak kiszivárgásához vezetett – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

„Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” – kezdte videóüzenetét Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, majd részletezte az ügy hátterét. 

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

Mint a politikus elmondta, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke májusban arról nyilatkozott egy interjúban, hogy egy politikai-szakmai eseményre látogatott el Berlinbe, ahol több termékfejlesztővel egyeztetett. Szentkirályi Alexandra szerint ez valószínűleg a május 21–23. között zajló GITEX Europe technológiai konferencia volt.

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy 

az eseményen részt vett az ukrán Petersonapps vállalat is, amelynek munkatársa, Miroslav Tokar, aki a Tisza-applikációból kiszivárgott adatok között Radnai Márk mellett adminisztrátorként szerepelt. A politikus szerint ennyi véletlen a világon nincs.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a történet egyszerű: Radnai kiment, az ukránok behálózták a Tiszát, elkészítették az alkalmazást, majd kiszivárogtatták húszezer magyar személyes adatait. 

Azóta Zelenszkij és az ukrán hadsereg kénye-kedve szerint férhet hozzá a magyarok telefonjaihoz. Ez már a második szivárgás a Tiszánál. Hogyan bízhatnánk egy ilyen amatőr csapatra az országot?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

Mint ismert, a Tisza Párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek nyilvánosságra, és jelenleg is elérhetők a világhálón.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai és működtetői között szerepel egy ukrán férfi, Miroslav Tokar. A férfi ungvári származású, és egy olyan ukrán informatikai vállalatnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránok bevonásával készíttette el a Tisza mobilalkalmazását. Felmerül a gyanú is, hogy az összes tiszás adat ukrán kezekbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke

               
       
       
       

