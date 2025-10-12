Ez még az ellenzéki szavazóknak is sok volt: nem merik használni az ukrán Tisza-appot

Amint arról már korábban beszámoltunk, kiszivárgott felhasználói adatok kavartak vihart a Tisza Párt háza táján: a Tisza Világ applikáció botránya miatt most Radnai Márk alelnök került a célkeresztbe. Információink szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnai Márkot, a párt alelnökét tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja – belső forrásaink szerint ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.

– Elképesztő harag zúdult Radnai Márkra, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai – mondta el lapunknak egy, az alelnök közvetlen közelében dolgozó informátor.

Az informátorunk szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varrna.

Radnait a Tisza Világ miatt bántja, Tarr Zoltán a szánalmas EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve, Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket, amelyek közül több is jóformán irányíthatatlan

– emelte ki az informátorunk.

Először tagadták, hogy kiszivárogtak az adatok, de a sajátjaiknak már magyarázkodnak

A felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy tegnap a Tisza Párt a szigettagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak.