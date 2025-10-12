Ez még az ellenzéki szavazóknak is sok volt: nem merik használni az ukrán Tisza-appot
Lapunk informátora szerint a Tisza Párt szavazóit is megzavarta az applikáció körül kialakult adatszivárgási botrány. Kiderült: az adatvédelmi hiányosságok miatt egyre kevesebben hajlandók használni a Magyar Péterék fő kommunikációs csatornájának szánt alkalmazást.
– A Tisza-szigetek tagjai között is egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint nem kellene használni a Tisza Világ applikációt amíg meg nem oldódnak az adatszivárgással kapcsolatos problémák – mondta el lapunknak egy, a pártnak dolgozó személy. A forrásunk szerint a párt vezetésének is egyre komolyabb problémát okoz, hogy a Tisza-szigetek és az aktivisták többsége sem használja az applikációt, így az információk átadása is nehézkesen halad.
Nagyon sok aktivistának kiszivárogtak az adatai, ez pedig negatívan érintette őket. Ezt a bizonytalanságot pedig nem sikerül megoldani, így sorra szoknak le az aktivisták a használatáról. Ez abból is látszik, hogy a feladatokat egyre kevesebben teljesítik
Amint arról már korábban beszámoltunk, kiszivárgott felhasználói adatok kavartak vihart a Tisza Párt háza táján: a Tisza Világ applikáció botránya miatt most Radnai Márk alelnök került a célkeresztbe. Információink szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnai Márkot, a párt alelnökét tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja – belső forrásaink szerint ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.
– Elképesztő harag zúdult Radnai Márkra, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai – mondta el lapunknak egy, az alelnök közvetlen közelében dolgozó informátor.
Az informátorunk szerint ugyanakkor a párt vezetésén belül komoly harc kezd kibontakozni, ugyanis Magyar Péter minden hibát az alelnökök nyakába varrna.
Radnait a Tisza Világ miatt bántja, Tarr Zoltán a szánalmas EP-ben nyújtott teljesítmény miatt van kipécézve, Forsthoffer Ágnes bűne pedig az, hogy nem tudja folyamatosan hadrendbe állítani a Tisza-szigeteket, amelyek közül több is jóformán irányíthatatlan
– emelte ki az informátorunk.
Először tagadták, hogy kiszivárogtak az adatok, de a sajátjaiknak már magyarázkodnak
A felelősség Radnai Márkra való tolását az is alátámasztja, hogy tegnap a Tisza Párt a szigettagoknak egy olyan, Radnai nevével ellátott levelet küldött, amelyben az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban magyarázkodnak.
Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.
A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják,
a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető e-mail-cím és telefonszám is elérhetővé vált.
Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem tesz említést, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezi a botrányt.
A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt
Lapunk információi szerint a Tisza Párt belső köreiben is egyre nagyobb a feszültség az applikációjukat ért kibertámadás és az adatvédelmi botrány miatt. Aktivisták és koordinátorok egyaránt a párt vezetését hibáztatják, úgy érvelnek, hogy amennyiben tényleg támadás történt, hogy arra fel kellett volna készülniük a fejlesztőknek, miközben több érintett szerint máris megjelentek a kiszivárgott adatok nyomán érkező kéretlen hívások és levelek.
Fel kellett volna készülnie a Tiszának arra, hogy bármikor támadás érheti az appot
– írta a Tisza Párt aktivistája az egyik Tisza-sziget közösségi chatjében. Lapunk informátora szerint a Tisza Párt vezetésének is komoly fejtörést okoz, hogy az aktivisták és a koordinátorok is őket hibáztatják az adatszivárgási botrány miatt.
Az aktivisták egyik problémája, hogy
sokuk minősített személyes adatai is kiszivárogtak, így pedig máris többekhez spam levelek és hívások tömege fut be.
A Tisza Párt egyik támogatója emellett az állítólagos beszivárgó titkosszolgálati ügynökkel kapcsolatban kiemelte,
erre is fel lehet ám készülni, nem kell mindenkit válogatás nélkül felvenni fontos pozíciókba. De igaz ez a fejlesztőkre is.
Mint arról beszámolt a Magyar Nemzet, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
A tiszás applikációból kiszivárgott, hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, de az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.
A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.
Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
Magyarék végül ezt a levelet küldték a felhasználóiknak:
A tiszás levélben arról írnak, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni, ám a probléma ezzel az volt, hogy ha valaki így használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben azt is közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el.
A Mandiner szerint ebből arra lehet következtetni, hogy:
Nem megfelelően fejlesztették le az applikációt, mert aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak.
Viszont inkognitó módban eddig a felhasználók semmit sem láttak egymásról, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.
Éppen ezért sokan választották az applikáción belül a nem inkognitó módot, és pontosan ezen, nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki.
A fenti probléma megoldására pedig bevezetik, hogy inkognitó módban is lehessen egymással kommunikálni az applikáción belül. Az utóbbi fejlesztés egyébként még nem készült el, tehát aki továbbra sem inkognitó módban van, annak az adatait most is ellophatják.
A Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban született egy rövid MI-val készített videó, amelyet a miniszterelnök is megosztott közösségi oldalán, azzal, hogy:
„Tiszafon. Ukrajnában készült.”
A mesterséges intelligenciával készült videóban Zelenszkij bemutatja az új okostelefont, azzal, hogy
gyors, okos és a használó minden adata biztonságban lesz nála, Kijevben.
Magyar Péter ennek csak tapsol az első sorból, ő a forgalmazó.
